El vicepresidente estadounidense insta a Europa a tomar en serio a Groenlandia







El vicepresidente estadounidense, JD Vance, instó el viernes Líderes europeos tomar en serio a Estados Unidos en Groenlandia, describiendo la isla como crítica para la seguridad global, informó la agencia de noticias IANS. Advirtió que Estados Unidos actuaría si los aliados no lograban abordar lo que describió como un creciente interés por parte de “adversarios hostiles”.

Cuando se le preguntó sobre el actual rechazo a la idea de que Groenlandia “podría estar en venta”, Vance dijo que la administración continuaría abordando el asunto a través de la diplomacia.

“Continuaremos entregando algunos de estos mensajes en privado, otros en público”, añadió.

vance Destacó los próximos contactos diplomáticos que involucran al Departamento de Estado.

«Creo que el secretario de Estado (Marco) Rubio se reunirá con los líderes de Dinamarca y Groenlandia la próxima semana, quiero decir que así será, pero tal vez sea la semana siguiente», dijo.

El Vicepresidente afirmó que los críticos estaban reaccionando exageradamente ante el antiguo Declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Estados Unidos puede actuar si no se abordan las amenazas de potencias hostiles, advierte Vance

«Dejemos de lado las locas reacciones exageradas que he visto en la prensa y en ciertas personas en Europa», dijo, antes de esbozar los puntos clave de la administración.

«¿Qué ha dicho el Presidente? Número uno, Tierra Verde es realmente importante, no sólo para la defensa antimisiles de Estados Unidos, sino para la defensa antimisiles del mundo. Número dos, sabemos que hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés en ese territorio en particular, en esa porción particular del mundo”, dijo Vance.

Añadió que la administración estaba presionando a los aliados para reforzar la seguridad en la isla.

«Así que lo que estamos pidiendo a nuestros amigos europeos es que se tomen más en serio la seguridad de esa masa de tierra», dijo Vance.

Además enfatizó: «Porque si no es así, Estados Unidos tendrá que hacer algo al respecto».

Vance no especificó qué forma podría tomar la acción de Estados Unidos, diciendo que las decisiones quedarían en manos del presidente.

«Lo que sea, se lo dejaré al presidente mientras continuamos participando en la diplomacia con nuestros amigos europeos y con todos sobre este tema en particular», dijo.

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Su ubicación en el Ártico se ha considerado durante mucho tiempo estratégicamente importante para la arquitectura de alerta temprana y defensa en todo el Atlántico Norte.

(Con entradas IANS)





