El Vicepresidente Del OKU DPRD Arrastrado En El Caso De Corrupción Del Proyecto PUPR, KPK Nombra A 4 Nuevos Sospechosos

Jacarta – Se prevé que un total de cuatro personas sean sospechar nuevo caso sospechoso corrupción en el Departamento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (PUPR) Regencia de Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra del Sur, año fiscal 2024-2025.

Lea también: Fugitivo por corrupción crediticia ficticia en un banco estatal arrestado por valor de miles de millones de rupias, 2 más siguen prófugos



Uno de los cuatro nuevos sospechosos del caso es el vicepresidente del DPRD, OKU Parwanto. Así lo reveló el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk), Fitroh Rohcahyanto.

«Así es», dijo Fitroh Rohcahyanto a los periodistas el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: Cierre del gobierno de EE.UU., personal militar amenazado con no recibir pago



Aparte de eso, Fitroh confirmó que los otros tres nuevos sospechosos eran Robi Vitergo, miembro del DPRD de OKU, así como dos partes privadas llamadas Ahmad Thoha alias Anang y Mendra SB.

Tras nombrar a cuatro nuevos sospechosos, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que había citado a 14 testigos para investigar el caso.

Lea también: Sandra Dewi retira la demanda que se oponía a la confiscación de activos relacionados con el caso del estaño, ¿cuál es el motivo?



«El interrogatorio de los 14 testigos tuvo lugar en la Policía Regional de Sumatra del Sur», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo cuando fue confirmado en Yakarta el martes.

Además, Budi dijo que los testigos fueron IS como Asistente I de la Secretaría Regional de OKU, ISN como Secretario del DPRD de OKU, LH como Jefe de la Agencia de Planificación, Investigación y Desarrollo del Desarrollo Regional de OKU y RF como Asistente III de la Secretaría Regional de OKU.

Luego, los miembros del OKU DPRD para el período 2024-2029 tienen las iniciales KAM y GAU, y el vicepresidente del OKU DPRD para el período 2024-2029 tienen las iniciales PAR y RH, así como RI como sector privado.

A continuación, SET como Jefe de la Agencia Regional de Activos y Finanzas de OKU, AAA como Jefe del Servicio de Bibliotecas y Archivos de OKU, MIA como Director Ejecutivo de BPBD del Sur de Sumatra, AAN como funcionario estatal en el Servicio del Área de Vivienda y Asentamiento de OKU, y MN como ASN en el Servicio PUPR de OKU.

Según la información recopilada, algunos de los testigos son Indra Susanto (IS), Iwan Setiawan (ISN), Luqmanul Hakim (LH), Romson Fitri (RF), Kamaludin (KAM), Gepin Alindra Utama (GAU), Parwanto (PAR), Rudi Hartono (RH), Setiawan (SET), Ahmad Azhar alias Alal. (AAA) y Muhammad Iqbal Alisyahbana (MIA).

Así, la Comisión para Erradicación de la Corrupción citó a Parwanto como testigo, pese a que actualmente tiene estatus de sospechoso.

Anteriormente, en este caso, seis personas habían sido nombradas sospechosas tras la operación encubierta del KPK (OTT) el 15 de marzo de 2025.