El vicepresidente del MPR se asegura de que se escuchen las demandas de la gente 17+8, la promesa no será ignorada

Yakarta, Viva – La ola de manifestaciones en la semana pasada que dio a luz a las demandas de la gente 17+8 finalmente recibió una respuesta del liderazgo del Parlamento. Vicepresidente MPR Rhode Island Eddy Soeeparno Asegurar que todas estas aspiraciones no se ignoren, sino que se escuchan al mismo tiempo seguidas.

Leer también: RESPUESTOS DE DERECHOS HUMANOS Las Naciones Unidas Insistencia en presuntas violaciones de los derechos humanos en una manifestación



Eddy afirmó, para él y los partidos políticos, la voz de la gente es un material de evaluación importante para la limpieza.

«En la parte nacional del mandato, seguimos mejorando la escucha de los aportes del público, incluida la agenda de 17+8», dijo Eddy en un comunicado en Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025, citado por Antara.

Leer también: Los estudiantes de Trisakti votaron por demandas al DPR: investigar la traición hasta detener la criminalización civil



Según Eddy, la demanda se convirtió en un punto de apoyo importante para PAN en la formulación de la dirección de mejora de cuadros. Especialmente en este momento, se confía en que mantenga el mandato como vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio.

Aporte de componentes a organizaciones religiosas

Leer también: Baleg dijo que el DPR puede hacerse cargo del proyecto de ley de agarre de activos propuesto



Eddy afirmó recibir muchos aportes de varias partes, desde componentes hasta organizaciones de la comunidad religiosa. Incluso se dice que el presidente de Pan Zulkifli Hasan se reunió directamente con el presidente de Muhammadiyah, Haedar Nashir.

«El presidente de Pan, Zulkifli Hasan, también se ha reunido con el presidente de Muhammadiyah, Haedar Nashir, y recibió muchos aportes que ciertamente se llevarán a cabo como una agenda de mejora de la fiesta», dijo Eddy.

Como líder del MPR, enfatizó su compromiso de construir un espacio de diálogo propicio con la comunidad.

MPR va al campus se convierte en una sala de discusión

Una forma de compromiso se realiza a través del programa MPR Goes to Campus. Hasta ahora, la actividad se ha realizado en 31 universidades y presenta miles de estudiantes, profesores y profesores.

«En el MPR va a la agenda del campus, abrimos la sala de discusión que es lo más amplia posible para que la comunidad proporcione aportes de evaluación e incluso críticas», dijo Eddy.

Agregó que las aspiraciones se pueden transmitir de muchas maneras mientras se llevan a cabo pacíficamente. «Esto demuestra que el espacio de diálogo siempre está abierto y transmitir aspiraciones se puede hacer en todos los medios siempre que sin violencia y no dañe las instalaciones públicas», dijo.

El documento de demanda oficial fue enviado a RPD

El mismo día, el documento físico de las demandas de 17+8 fue presentado oficialmente por el grupo colectivo 17+8 Indonesia para mejorar al parlamento indonesio. El grupo consta de una red de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, nuevos medios, para varias figuras públicas.

Algunas de las figuras presentes incluyeron Jovial da López, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da López, Fathia Izzati y Andhyta F. Utami.

El documento fue recibido por el vicepresidente de la Comisión VI de la Cámara de Representantes, así como miembro de la Junta de Aspiración de la Comunidad, Andre Rosiade, en la Pancasila Gate, el Edificio del Parlamento Indonesio, Yakarta. Andre prometió presentar inmediatamente el documento al liderazgo del Parlamento a seguir.