El vicepresidente de Venezuela insiste en que Maduro sigue siendo líder de su país

CaracasVIVA – Vicepresidente Venezuela Delcy Rodriguez el sábado 3 de enero de 2026 confirmó que presidente de venezuela Nicolás Maduro sigue siendo el único líder del país.

«En este país sólo hay un presidente, se llama Nicolás Maduro Moros», dijo el vicepresidente en una reunión del Consejo de Defensa tras la operación lanzada. COMO.

Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

El vicepresidente Rodríguez también instó a que el presidente Maduro y su esposa, Silia Flores, sean devueltos a Caracas.

Dijo que lo que le pasó a Venezuela el sábado le podría haber pasado a cualquier país de la región.

«Pedimos a los países de la Patria Grande que se unan. Lo que hoy se le está haciendo a Venezuela le puede pasar a cualquier país de la región. Este uso de la fuerza puede estar dirigido a cualquier país», afirmó la vicepresidenta.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Venezuela y que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y expulsados ​​del país.

Los medios locales informaron sobre varias explosiones en Caracas y afirmaron que la operación fue llevada a cabo por miembros de la unidad de élite Delta Force.

Las autoridades venezolanas dijeron que desconocían el paradero de Maduro y pidieron a Estados Unidos que proporcionara pruebas de que todavía estaba vivo. Más tarde, Trump publicó una foto que, según afirmó, mostraba a Maduro en un barco estadounidense.

VIVA Militar: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

En respuesta a la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela anunció planes para apelar a las organizaciones internacionales contra las acciones de Washington e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a celebrar una reunión de emergencia para discutir el ataque de Estados Unidos a Venezuela. (hormiga)