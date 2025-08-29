El vicepresidente de Rajya Sabha, Harivansh, elogia el crecimiento económico de la India en Odisha







La Conferencia Nacional de Presidentes de Comités del Parlamento y Legislaturas Estatales sobre el bienestar de las castas y tribus programadas comenzó el viernes en Bhubaneswar, Odisha, informó ANI.

La conferencia de dos días fue inaugurada por Lok Sabha Orador Om Birla. En esta ocasión, el vicepresidente del vicepresidente de Rajya Sabha, Harivansh, al tiempo que destacaba la prominencia del parlamento en la democracia, dijo: «El Parlamento y sus comités sirven como una plataforma poderosa para realizar los ideales de la justicia social, económica y política consolinadas en el preámbulo de la constitución».

El vicepresidente declaró además que el comité parlamentario sobre el bienestar de las castas programadas y las tribus programadas, constituidas en 1968, estudia los informes de comisiones nacionales y examina los pasos dados por el gobierno, informó ANI.

HarivanshAl describir la independencia de la India no solo como una transformación política, dijo: “La independencia también fue un despertar social, recordando la larga tradición de los reformadores sociales que desafiaron la ortodoxia y allanaron el camino para el pensamiento social progresivo.

Highlighting India`s economic progress, Harivansh said, “India has risen from being part of the `Fragile Five` ​​(2013) to becoming the world`s fourth-largest economy (2025). According to the World Bank, extreme poverty in India has declined from 16 percent in 2011-12 to 2.3 percent in 2022-23, while multidimensional poverty has come down from 54 percent to 15 percent. For prosperity to be shared with the Gente, la nación debe ser fuerte y rica.

Al pedir una campaña a nivel nacional para erradicar el casteismo, similar al Movimiento de la Libertad, enfatizó: «Si bien la reserva sigue siendo esencial, un cambio en la mentalidad de las personas es igualmente necesario para construir una sociedad igualitaria. Se necesitan campañas de conciencia pública a este respecto».

Al comienzo de su dirección, el vicepresidente rindió homenaje a los mártires del movimiento Amarko-Simko (Odisha, 1939), a menudo llamado «Jaalmala de Odisha «.

También declaró que Odisha le ha dado a India su primera presidenta tribal, Droupadi Murmu. Alabando al presidente, el vicepresidente dijo: «Ella es un símbolo de simplicidad y lucha. Odisha se erige como un modelo ejemplar de desarrollo inclusivo entre los estados dominados por las tribus».

(Con entradas de ANI)





