El vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes llame a la asignación de vivienda de Rp50 millones aún es justa, según el precio alquilado en Senayan

Yakarta, Viva – La cuestión de un aumento en la asignación de DPR nuevamente se ha convertido en un tema candente de conversación pública. Una de las atención más robadora es la asignación de vivienda que se dice que puede alcanzar los RP50 millones por mes. Vicepresidente DPR RI, Adies kadirTambién habló para proporcionar una explicación relacionada con el fantástico nominal.

Según ADIES, la cifra de RP50 millones no es algo excesivo. Dijo que la cantidad de asignación había pasado por un cálculo cuidadoso al considerar las necesidades reales de los miembros del consejo mientras servía en Yakarta.

«Sí, creo que alrededor de Rp50 millones. Creo que tiene sentido si RP50 millones por mes», dijo Adies el martes 18 de agosto de 2025, citado TVONENEWS. Afirmó que el número surgió después de los cálculos y varias consideraciones que se consideraron razonables.

Los miembros del DPR eligen alquilados que las pensiones

ADIES explicó que la mayoría de los miembros del DPR eran reacios a vivir en pensiones a pesar de que el precio del alquiler era relativamente barato, un promedio de alrededor de RP. 3 millones por mes. Según él, los miembros del consejo se sienten incómodos con estas opciones debido a un espacio e instalaciones limitadas.

Como alternativa, muchos miembros del DPR prefieren alquilar casa alquilada en el área de Yakarta. Se dice que el precio de alquiler de las casas alquiladas en un área estratégica es alrededor de RP. 40 millones a RP. 50 millones por mes. Además de ser más amplios, las casas alquiladas también se consideran más adecuadas porque proporcionan instalaciones importantes, incluidas las áreas de estacionamiento y el garaje para vehículos privados.

«No se sienten cómodos en promedio cuando se encuentran en pensiones, por lo que prefieren un contrato de casa. Además, debe haber un garaje para los automóviles», explicó ADIES.

Otra asignación alcanza los 70 millones de IDR

Además de las asignaciones de vivienda, los miembros de DPR también reciben varios otros tipos de beneficios. ADIES reveló, si se totaliza, el número de asignaciones adicionales podría alcanzar alrededor de RP. 70 millones por mes.

«Otros beneficios son varios tipos, hay subsidios de arroz, salud y otros. Si está en total, alrededor de Rp. 70 millones por mes fuera de la asignación de la casa», explicó.

Por lo tanto, si se combina con los subsidios de vivienda, los beneficios totales recibidos por los miembros de DPR pueden penetrar la cifra de RP120 millones por mes. Este número de repente provocó discusiones en espacios públicos, especialmente en medio de las condiciones económicas de la comunidad que aún enfrenta muchos desafíos.