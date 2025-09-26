El vicepresidente de BGN Nanik S deyang llorando, se disculpe por muchos estudiantes envenenados MBG

Yakarta, Viva – Cabeza adjunta Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Doloroso llorar después de entregar una disculpa por el caso envenenamiento experimentado por estudiantes en varias áreas después de comer el menú Comer nutritivo gratis (MBG).

Representó toda la cocina MBG o la Unidad de Servicio de Fulfilos de Nutrición (SPPG) transmitió una disculpa por el caso de envenenamiento.

«Lo más importante de mi corazón más profundo, me disculpo en nombre de BGN, en nombre de todos los SPPG en Indonesia, me disculpo», dijo Nanik en una conferencia de prensa, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Nanik enfatizó que BNN era totalmente responsable del envenenamiento experimentado por los estudiantes después de comer el menú MBG.

«Por supuesto, somos responsables de las cosas que han sucedido con todos los costos de los niños y también si hay muchas personas para lo que sucedió», dijo.

Dijo que este caso de envenenamiento no era solo un número. Por lo tanto, Nanik afirmó que BGN sería totalmente responsable del evento de envenenamiento.

«Un niño está enfermo, es nuestra responsabilidad, es nuestro error como implementadores tener que arreglarlo en total», dijo Nanik.

Anteriormente informó, los casos de emergencia de West Bandung Regency de estudiantes/estudiantes de envenenamiento masivo en todos los niveles que van desde la escuela primaria, secundaria y secundaria/secundaria vocacional supuestamente después de comer programas de alimentación nutricional (MBG) gratuitos distribuidos en sus escuelas a principios de esta semana.

Según los datos de la Oficina de Salud del Distrito de West Bandung, el número de víctimas de envenenamiento hasta el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, hasta 911 estudiantes experimentaron síntomas de envenenamiento por MBG.

El número se acumula de dos eventos, a saber, el lunes 22 de septiembre de 2025, que antes de 411 personas, y los últimos eventos el miércoles 23 de septiembre de 2025 con 500 niños.

Para los últimos casos, el más ocurrió en el distrito de Cipongkor con 400 estudiantes y otros 100 en Citalem Village.

Mientras tanto, los estudiantes también experimentaron casos de envenenamiento en el distrito SDN 12 Benua Kayong, Regencia de Ketapang, provincia de West Kalimantan. Se sospecha que están envenenados después de comer un menú procesado de tiburones en el programa MBG.