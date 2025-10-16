El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin llega a Nueva Delhi







Vicepresidente y Ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo AlckminLlegó a Nueva Delhi el miércoles para fortalecer la cooperación bilateral entre India y Brasil. En una publicación en X, Randhir Jaiswal, portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo: «Dar impulso a la Asociación Estratégica India-Brasil».

El mensaje también mencionó que Geraldo Alckmin llegó a Nueva Delhi, destacando la visita como un paso para fortalecer la Asociación Estratégica India-Brasil. Las imágenes compartidas en la publicación mostraron a Alckmin siendo recibido en el aeropuerto, donde fue recibido por funcionarios y le dieron una bienvenida ceremonial a su llegada. Alckmin, acompañado por su esposa María Lucía Alckmin, se encuentra en una visita oficial a la India del 15 al 17 de octubre. Durante la visita de tres días, tiene previsto reunirse con líderes y ministros clave de la India para mejorar la cooperación en áreas de interés mutuo.

El 15 de octubre, Alckmin se reunió con el ministro de Defensa, Rajnath Singh. El 16 de octubre convocará al vicepresidente CP Radhakrishnan y celebrar reuniones separadas con el Ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, y el Ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri, para discutir la colaboración en materia de comercio, industria y energía. La visita concluirá el 17 de octubre con la reunión de Alckmin con el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar.

La visita de alto nivel se produce poco después del sexto Diálogo Estratégico India-Brasil, celebrado en Nueva Delhi el 3 de octubre, donde altos funcionarios de ambas partes revisaron la cooperación en áreas clave como defensa y seguridad, energía, tierras raras, minerales críticos, salud y productos farmacéuticos. Las discusiones fueron dirigidas por el asesor de seguridad nacional de la India, Ajit Doval, y el embajador de Brasil, Celso Luis Nunes Amorim.

Las conversaciones durante el diálogo también cubrieron la coordinación en plataformas multilaterales, incluidos BRICS, IBSA y la próxima conferencia climática COP-30, que Brasil será el anfitrión en noviembre. Las discusiones reafirmaron el compromiso compartido de promover la visión establecida por el Primer Ministro. Narendra Modi y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se espera que las relaciones comerciales y económicas sean el foco principal de la visita de Alckmin. Ambos países están trabajando para fortalecer el comercio bilateral y reducir la dependencia de los mercados externos en medio del entorno arancelario global.

El compromiso económico entre India y Brasil ha seguido creciendo. Durante la visita de Estado del Primer Ministro Modi a Brasil en julio, los dos líderes fijaron el objetivo de aumentar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en cinco años. En el año fiscal 2024-25, el comercio de mercancías entre las dos naciones alcanzó los 12.190 millones de dólares, lo que convirtió a Brasil en el mayor socio comercial de la India en América Latina y el Caribe, según el Ministerio de Comercio e Industria.

La visita de Alckmin también revisará los resultados de la séptima reunión del Mecanismo de Monitoreo del Comercio (MTM) India-Brasil, celebrada en Delhi el 7 de octubre. La reunión, copresidida por el Secretario de Comercio, Rajesh Agrawal, y la Secretaria de Comercio Exterior de Brasil, Tatiana Lacerda Prazeres, cubrió las relaciones comerciales y de inversión, el acceso a los mercados y la expansión del PTA India-MERCOSUR.

Ambas partes también discutieron la cooperación en sectores como el farmacéutico, el de la salud, el químico, el petroquímico, las mipymes, la banca, las finanzas y el comercio interno, junto con la facilitación de visas y la coordinación multilateral. Se espera que la visita del vicepresidente Alckmin profundice aún más la asociación entre India y Brasil y prepare el terreno para la próxima visita de estado del presidente brasileño Lula a la India el próximo año, continuando la implementación de la hoja de ruta delineada durante la cumbre Modi-Lula en julio.

