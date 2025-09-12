El vicepresidente apoya el movimiento de Ayo Mondok Print Santri Alfabetización competitiva y digital

VIVA – Secretario General del Movimiento Nacional (Gernas) Ayo Mondok Kh Zahrul Azhar Asumta, Alias ​​Gus Hans, dijo el vicepresidente (vicepresidente) Gibran Rakabuming apoyó plenamente a su partido para imprimir para imprimir Santri la alfabetización digital.

Esto se transmitió después de la reunión con el vicepresidente Gibran en el Palacio del Vicepresidente, Yakarta, el jueves (11/9). También asistió a la reunión el presidente del Gernas Ayo Mondok KH Luqman Harist Dimyathi junto con toda la gerencia.

«El vicepresidente expresó su apoyo y esperaba pesantreno puede asumir un papel para enseñarle a Melek Santri digital, especialmente relacionado con él, inteligencia artificial (AI), y codificación «, dijo Gus Hans en su declaración, viernes (12/9/2025).

Gus Hans dijo que su partido desplegaría a los estudiantes para asistir a la IA y la capacitación en codificación. El programa es una iniciación del gobierno y coopera con el sector privado.

«El vicepresidente dijo que había un programa de codificación y capacitación de IA en colaboración con el sector privado, con un objetivo de un millón de jóvenes. Intentamos presentar una cuota del veinte por ciento de los estudiantes para asistir a la capacitación», dijo.

El cuidador de los Ponpes Darul Ulum Jombang dijo que su partido con el vicepresidente tenía la misma percepción sobre el desarrollo de los estudiantes. Además, no se puede dudar del amor de Santri por la República de Indonesia.

Entonces, continuó, para fortalecer los pilares de la nación, los estudiantes deben ser perfeccionados para que puedan ser adaptativos y competitivos.

«Pesantren es un lugar completo en la impresión de jóvenes que son morales que son morales, habilidad intelectual y amor por la República de Indonesia», dijo.

Mientras tanto, reveló Ketum Gerno Ayo Mondok Gus Lukman Harist, el vicepresidente también recordó que el Pesantreno ahora debe estar mejor preparado para aceptar las críticas y los aportes de los guardianes de los estudiantes.

«El Sr. Vicepresidente recordó que el Pesantreno debe estar mejor preparado para aceptar críticas y aportes. Por ejemplo, de los guardianes de los estudiantes que ahora son más críticos que en el pasado, los guardianes de los estudiantes ahora son más rígidos y detallados», dijo.

La reunión fue un momento de Gernas Ayo Mondok para presentar una reunión de coordinación planificada (reunión de coordinación) con toda la junta de la Junta y el liderazgo del internado islámico.

La reunión nacional de coordinación Ayo Mondok está prevista que se celebrará en octubre de 2025. Gus Hans dijo que el vicepresidente apoyó la actividad.

«También transmitimos el plan para celebrar una reunión de coordinación, que luego será seguida por la gestión de Gernas y los líderes del Pesantren. Más tarde será empaquetado en amistad, Bertaaruf, introduciendo el programa y sincronizando las necesidades en el campo basada en la información entregada por el liderazgo de la cabaña», explicó.

«El plan en la reunión de coordinación se llevará a cabo entre el jefe de Gernas Ayo Mondok y el vicepresidente de la oficina del vicepresidente en octubre», agregó.

Gus Hans insistió en que la conversación con el vicepresidente no habló de política. Según él, el desarrollo del internado islámico ahora es mucho más importante.

«Esta reunión no habla de política en absoluto, porque este es puramente el foco del desarrollo de Pesantren en Indonesia», concluyó.