El viceministro TODOTUA alienta a los estudiantes a prepararse para el oro de Indonesia 2045

VIVA – La competencia económica global debe ser preparada especialmente por la joven generación de Indonesia. Este es uno de los mensajes importantes transmitidos por el viceministro Inversión Y Río abajo/Adjunto Jefe de BKPM Todotua Pasaribu a nuevos estudiantes de la Universidad Trisakti en la introducción de la vida del campus para nuevos estudiantes (PKKMB) Universidad Trisakti en Yakarta (25/08).

«Vietnam ha excedido la tasa de crecimiento del 7%. Vietnam La población de su población es de solo 100 millones, nuestro país tiene una población de 280 millones. Es decir, más de dos veces la población de Vietnam. En la región, somos mucho mayores. En términos de potencial natural, somos mucho más extraordinarios, más y diversos», dijo en una declaración oficial a los medios de comunicación.

Wamen Todotua enfatizó la importancia de la generación más joven para prepararse en la era de la competencia global. Esto es importante alentar el propósito de esta nación para lograr la prosperidad en la época. Indonesia Gold 2045.

«La generación joven que hoy tiene 18 años será la cabeza de lanza de la nación en 2045. Por lo tanto, es importante que los estudiantes se preparen desde una edad temprana con ciencias, habilidades y experiencias relevantes», explicó Todo, su apodo.

TODO declaró además que el gobierno había establecido un objetivo de crecimiento económico del 8% a 2029. El logro de los objetivos de crecimiento económico es importante para salir de la trampa de ingresos medios.

«Tres motos para lograr el crecimiento económico del 8% son el consumo, la inversión y la exportación. Continuaremos alentando esto», dijo.

En 2045 será un momento importante en el viaje de la nación, que es 100 años de independencia de la República de Indonesia. El gobierno está dirigido a Indonesia a poder transformarse de los países en desarrollo en un país desarrollado inclusivo y sostenible.

En el foro, Todotua también destacó la importancia de la transmisión posterior como una estrategia clave para aumentar el valor agregado de los recursos naturales de Indonesia.

«Hasta ahora todavía estamos exportando materias primas e importando productos terminados a precios más caros. A través de la transmisión posterior, todo el procesamiento debe llevarse a cabo en el país para tener un gran impacto en el crecimiento económico», Todo, quien también es el alumno Trisakti de 1998.

En términos de reservas de recursos naturales, Indonesia tiene un gran potencial en diversos productos estratégicos, que van desde el níquel como materia prima para baterías de vehículos eléctricos, el atún como una mercancía superior de la pesca, hasta cocos que contribuyen al 20-30% de las necesidades del mundo.

Según Wamen Todotua, la gestión de los recursos naturales debe estar respaldada por la inversión, la tecnología y los recursos humanos superiores.

«Podemos aprender de China cómo construyen ecosistemas a través de la inversión y la tecnología», concluyó.

Según los datos sobre la realización de la transmisión posterior en el primer semestre de 2025, el valor total de la realización de inversión posterior alcanzó RP280.8 billones. Este valor contribuyó al 29.8% de la realización total de la inversión del semestre I 2025. Los minerales se convirtieron en el sector con el mayor valor en la realización de la inversión posterior en la cantidad de RP193.8 billones, seguido de la plantación y el sector forestal con un valor total de RP67.4 trillones.

Además, el sector de petróleo y gas es RP17.3 billones, así como la pesca y el sector marino con un total de Rp2.3 billones. El logro de la realización de la inversión posterior muestra que la transmisión posterior ya no es solo una estrategia, sino que se ha convertido en un impulsor importante de la economía indonesia.