El viceministro Stella explica las diferencias de las escuelas de Garuda y las escuelas del pueblo

Yakarta, Viva – Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (Wamendiktisaintek) Stella Christie explicó la diferencia Escuela Garuda con Escuela de la gente.

Leer también: KSP QODARI Explique el propósito de ser un capital político: no hay capital cultural de capital



Consideró que la escuela Garuda era un complemento de la escuela del pueblo. Explicó que las escuelas del pueblo son solo para aquellas de la pobreza extrema. Sin embargo, esta escuela Garuda permite a los niños de círculos que pueden asistir a la escuela allí.

«La escuela Garuda se compromete a dar acceso a aquellos que más sobresalen de cualquier círculo que sean. Tanto de familias pobres, de familias intermedias o familias que pueden pagar», dijo Stella en el edificio Kwarnas, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Artha Graha enfatizó que no había un plan de desarrollo en Padar Island





Viceministro de Diktisaintek Stella Christie inaugura la primera escuela superior de Garuda en NTT

Por lo tanto, dijo que más tarde habría dos esquemas en la escuela Garuda. Donde, el 80 por ciento de los niños recibirán becas completas.

Leer también: Pramono quiere que el proyecto de excavación en Yakarta no haga un atasco, esta es la forma



«Pero este 20 por ciento se pagará para que aquellos que sobresalen pero de las familias que puedan pagar, por favor, por las escuelas de las escuelas de Garuda, traigan sus logros pero, por supuesto, porque pueden pagar, no hay necesidad de pagarles», dijo.

?

Además, explicó que los niños que asisten a escuelas escolares son muy posibles para continuar su educación en la escuela Garuda.

?

«Es muy posible. Esperamos que exista la integridad, la sostenibilidad de aquellos que provienen de las escuelas del pueblo, pero los triunfadores son muy, muy posibles para continuar hasta la escuela secundaria en la escuela Garuda», explicó.

Anteriormente, Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Viceministro de Diktisaintek, Stella Christie, visitó SOE, South Central Timor Regency o TTS, East Nusa Tenggara, martes 1 de julio de 2025.

Kunker con la agenda que inaugura la ubicación de la primera escuela superior en NTT, estuvo marcada por la presentación de un certificado de derechos de uso de la tierra de más de 200 mil metros cuadrados del gobierno de Regencia TTS al Ministerio de Diktisainekek.

En sus comentarios, el viceministro de Diktisaintek, Stella Christie, enfatizó que desarrollo Garuda Superior High School en SOE es la implementación de la visión del presidente Prabowo Subianto de desarrollar recursos humanos a través del acceso a la educación de calidad para los mejores hijos e hijas de todos los rincones de Indonesia.

«El presidente eligió directamente a SOE como la primera ubicación de la construcción de esta escuela porque quería brindar una oportunidad para los mejores talentos que aún no habían tenido una oportunidad», explicó Stella.



Wamendictive Stella Christie

Los tres objetivos principales del desarrollo de la Escuela Superior de Garuda son: abrir un acceso equitativo al desarrollo de recursos humanos, convertirse en una incubadora de un líder de mina global, así como sensible a la localidad, y alentar altos logros académicos y un servicio real a la comunidad.