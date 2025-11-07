El Viceministro del Interior está preocupado porque cuatro gobernadores de Riau se han visto afectados por casos de corrupción: lo estamos evaluando minuciosamente

Viernes 7 de noviembre de 2025 – 12:22 WIB
Jacarta – Viceministro del Interior (Wamendagri), Bima Arya habló sobre casos penales. corrupción quien atrapó al gobernador Riau, Abdul Wahid. Bima Arya admitió que el Ministerio del Interior había advertido a todos los jefes regionales que no cometieran corrupción.
Así lo ha manifestado a menudo el Ministerio del Interior, especialmente durante el retiro de los jefes regionales hace algún tiempo. De hecho, dijo Bima, el Ministerio del Interior está colaborando con otros ministerios/instituciones para prevenir la corrupción dentro del gobierno local.
«El gobierno central, especialmente el Ministerio del Interior, a menudo ha recordado y dado instrucciones a los jefes regionales. También se ha construido juntos un sistema de prevención. kpkFiscalía, BPKP y otros», dijo Bima Arya a los periodistas el viernes 7 de noviembre de 2025.
Por otra parte, Bima Arya admitió estar preocupado por el caso de corrupción que atrapó al gobernador de Riau, Abdul Wahid. Esto se debe a que cuatro gobernadores de Riau han estado involucrados en casos de corrupción.
«Riau está muy preocupado. Esta es la cuarta vez que se produce el caso de corrupción del gobernador», afirmó.
Por lo tanto, Bima Arya enfatizó que el Ministerio del Interior llevará a cabo una evaluación integral del sistema de elección de jefes regionales. Desde el sistema electoral hasta la supervisión.
«Esto significa que una vez más debemos realizar una evaluación integral, desde la contratación de los jefes regionales, pasando por el sistema electoral hasta el sistema de supervisión gubernamental», concluyó.
Anteriormente, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción nombró a tres sospechosos de OTT dentro del gobierno provincial de Riau. Los tres sospechosos son Abdul Wahid como gobernador de Riau; M Arief Setiawan como Jefe del Departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda, Asentamientos y Territorios de la provincia de Riau (PUPR PKPP); y Dani M. Nursalam como personal experto del gobernador de la provincia de Riau.
Los tres fueron nombrados sospechosos del delito de extorsión a los jefes de la UPT del Servicio PUPR PKPP que solicitaron una tarifa o ‘Asignación para matones’ del 5 por ciento (7 mil millones de rupias), para la adición del presupuesto de 2025 asignado a las Carreteras y Puentes de la UPT para las Regiones I-VI del Servicio PUPR PKPP, que originalmente era de IDR 71,6 mil millones a 177,4 mil millones (un aumento de IDR 106 mil millones).
Quienes no cumplan con esta orden serán amenazados con la destitución o traslado de su cargo. Entre el Servicio PUPR PKPP Riau, esta solicitud se conoce como «cuota preman».
Se sospecha que los sospechosos han violado las disposiciones del artículo 12e y/o el artículo 12f y/o el artículo 12B de la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción, modificada por la Ley Número 20 de 2001 sobre las Enmiendas a la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción jo. Artículo 55 apartado 1) 1º del Código Penal.