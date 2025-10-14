El viceministro del Interior, Bima, valora la innovación del servicio público del MPP de la ciudad de Kupang

Kupang, VIVA – Viceministro del Interior (wamenda) Bima Arya Sugiarto visitó el Centro Comercial de Servicios Públicos (MPP) de la ciudad de Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), el martes (14/10/2025). Durante la visita, Bima apreció varias innovaciones de servicios públicos iniciadas por el gobierno de la ciudad de Kupang (Pemkot) porque se consideraban capaces de brindar servicios amigables, inclusivos y que hicieran feliz a la comunidad.

Bima evaluado, MPP Ciudad de Kupang cuenta con un ambiente de servicio cómodo y agradable para la comunidad. Enfatizó que la amabilidad de los funcionarios es un elemento importante para brindar servicios públicos que no solo sean eficientes, sino que también generen cercanía emocional entre el gobierno y los ciudadanos.

La viceministra del Interior, Bima Arya, visitó el Centro Comercial de Servicios Públicos (MPP) de la ciudad de Kupang, NTT

«Lo que siento aquí es la amabilidad del personal. Sí, tal vez porque el alcalde también es una persona amigable, por lo que todos se sienten infectados», dijo Bima a los medios de comunicación.

Según él, la esencia principal del MPP es brindar servicios públicos que no solo faciliten los asuntos administrativos, sino que también creen experiencias positivas y felices para la comunidad.

En esta ocasión, Bima también expresó su agradecimiento por una serie de innovaciones en los servicios públicos desarrolladas por el gobierno de la ciudad de Kupang. Evaluó que estos avances reflejan la preocupación del gobierno por las necesidades de los ciudadanos de diversos niveles de la sociedad.

«En segundo lugar, agradezco que el alcalde les haya hablado de varias innovaciones. Hay dos cosas, lo que escuché antes, hay un servicio BESTI. Este BESTI está resuelto y los residentes definitivamente confiarán en él, porque ahora los residentes necesitan ser escuchados sobre sus problemas y los problemas de sus vidas», dijo.

Además del servicio Completo y Seguro (BESTI), Bima también valoró la política de proporcionar fondos en el hospital a los residentes que aún no tienen una identidad de población o una tarjeta de la Agencia Administradora de la Seguridad Social en Salud (BPJS).

«Hay fondos ahorrados en el hospital, para atender a los residentes que no tienen una identidad de residencia, no tienen BPJS, eso es un avance realmente bueno. Lo aprecio, realmente lo aprecio», dijo.

Además, Bima enfatizó que el Ministerio del Interior (Kemendagri) continúa alentando a los gobiernos regionales (Pemda) a mantener y mejorar los buenos estándares de servicio público. Dijo que este desempeño podría ser la base para que las regiones obtengan fondos de incentivo fiscal el próximo año.