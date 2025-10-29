El viceministro del Hajj acuerda que los aviones del Hajj no tienen más de 15 años: serán verificados por el Ministerio de Transporte

Jacarta – Viceministro haji y Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dijo que el gobierno estuvo de acuerdo con la propuesta de la Comisión VIII de la RPD RI que proponía un límite de edad. aeronave para vuelo congregación El Hajj tiene una duración máxima de 15 años.

Lea también: El viceministro Dahnil revela que el tiempo de espera para el Hajj de 2026 es de 26 años



Dahnil explicó que más tarde la calidad del avión que transportaba a los posibles peregrinos del Hajj sería verificada primero por Ministerio de Transporte.

«Anteriormente se acordó, por ejemplo, un máximo de 15 años. Sí, nuestro compromiso es el mismo que el de la Comisión 8. También esperamos que la medida más importante sea la estandarización emitida por el Ministerio de Transporte del DKPPU. Porque debe haber una verificación del Ministerio de Transporte sobre la calidad de los aviones», dijo Dahnil en el Complejo Parlamentario, citado el miércoles 29 de octubre de 2025.

Lea también: La Cámara de Representantes propone reducir los costos de los boletos aéreos para el Hajj en 1 millón de IDR



Explicó que el gobierno seguiría todas las regulaciones y verificaciones realizadas por el Ministerio de Transporte.

«Nos concentraremos allí. Si el Ministerio de Transporte lo declara en condiciones de volar, entonces seguiremos a las autoridades que tienen la autoridad para determinarlo», dijo.

Lea también: La distribución de las cuotas del Hajj para 2026, la provincia de Java Oriental llega a la mayoría de los 42.409 peregrinos



Se sabe que la Comisión VIII de la RPD pidió que los aviones que transportarán a los peregrinos a Arabia Saudita durante la temporada del Hajj de 2026 tengan como máximo entre 12 y 15 años.

«Aún queda mucho tiempo para el contrato. Los aviones con una antigüedad máxima de 15 años son más seguros. Según información de amigos de las compañías de aviación, muchos aviones de más de 12 años ya están en el hangar para su reparación», dijo el vicepresidente de la Comisión VIII de la RPD, Abdul Wachid, el martes 28 de octubre de 2025.

Abdul Wahid dijo que la solicitud se hizo después de observar los acontecimientos en 2024. En ese momento muchos aviones tenían problemas.

«Lo miro desde la perspectiva de la seguridad de la congregación. Recordamos que hace años, en 2024, el avión de Makassar despegó, luego se incendió y regresó. Hubo otro caso similar en Medan», dijo Wachid.