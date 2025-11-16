El Viceministro de Juventud y Deportes Taufik Hidayat aspira a una regeneración dorada y pide que la Copa Presidente de Bádminton Sub-15 se convierta en una agenda anual

Bandung, VIVA – Evento Copa Presidente de Bádminton La selección sub-15 terminó oficialmente en GOR Koni Bandung, Java Occidental, el sábado 15 de noviembre de 2025 por la tarde. Sin embargo, un mensaje del Viceministro de Juventud y Deportes (Wamenpora) RI Taufik Hidayat en realidad acaba de empezar. Destacó la importancia de hacer de este torneo un programa de desarrollo sostenible para crear la regeneración de los atletas de bádminton indonesios.

Taufik cree que a la Copa del Presidente se debe asistir regularmente y ampliar su alcance. Según él, si se lleva a cabo de forma continua e involucra a más provincias, Indonesia puede seguir produciendo jugadores talentosos hasta convertirse en una potencia mundial.

«Si continuamos celebrando eventos como la Copa del Presidente de forma continua y añadimos más provincias, estoy seguro de que Indonesia no sólo producirá talentosos jugadores de bádminton de reserva, sino que también se convertirá en una potencia del bádminton a nivel mundial», dijo el Viceministro de Juventud y Deportes Taufik en su declaración oficial citada el domingo 16 de noviembre de 2025.

También destacó que el bádminton tiene más significado que un simple deporte. En su discurso, Taufik dijo que el bádminton es la historia y el orgullo de la nación indonesia. Reveló que el largo camino de logros de Indonesia ha hecho de esta rama la base para ganar medallas en varios eventos mundiales.

Taufik añadió que un sistema de entrenamiento organizado desde el nivel base hasta el nivel nacional es un factor importante que hace cada vez más visible la calidad del juego y el espíritu de lucha de los jugadores jóvenes. Consideró que esta es la clave para el nacimiento de una generación dorada del deporte indonesio.

Taufik aconsejó a los ganadores que no se conformaran y que utilizaran la victoria como motivación para seguir desarrollándose. Por otro lado, para los participantes que aún no han ganado un título, enfatizó la importancia del ánimo de seguir luchando sin rendirse.

El alcalde de Bandung, Muhammad Farhan, también expresó su agradecimiento por la elección de la ciudad de Bandung como sede de la ronda final de este prestigioso torneo. Dijo que el éxito del evento era una prueba del compromiso de los gobiernos central y regional en el avance del bádminton.

Mientras tanto, el diputado de Cultura Deportiva Ministerio de Juventud y Deportes Sri Wahyuni ​​​​explicó que la Copa Presidencial de Bádminton Sub-15 fue una implementación de la dirección del Viceministro de Juventud y Deportes de proporcionar una competencia equitativa en toda Indonesia. Reveló que este evento se ha realizado en 17 regiones con un total de 1014 participantes, y el próximo año se proyecta ampliar su alcance a más regiones.