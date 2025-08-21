¡El viceministro de Immanuel Ebenezer fue golpeado por Ott, Prabowo invitó al KPK al proceso legal!

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, ha recibido información relacionada con los arrestos realizados por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) Contra el viceministro de mano de obra (Viceministro), Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer.

Noel fue arrestado Operación de captura (OTT) para el caso de la supuesta extorsión de la obtención de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Relacionado con esto, Prabowo entregó completamente el proceso legal al KPK.

«El Sr. Presidente recibió un informe y dijo que era el ámbito de la ley», dijo el Ministro de Estado (Secretario de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi A los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

«Él respeta el proceso en el KPK y está invitado al proceso legal que se llevará a cabo como debería», continuó.

Anteriormente informó, el viceministro de mano de obra (Wamenaker), Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer, fue arrestado por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) en la Operación de arresto (OTT) el jueves 21 de agosto de 2025.

La noticia del arresto fue confirmada directamente por el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto. «Correcto», dijo brevemente cuando se confirmó.

Fitroh explicó que OTT contra Noel estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Con respecto a la gestión de la certificación K3», dijo.

La supuesta extorsión dijo que Fitroh fue llevado a cabo por el Vicepresidente de Noel en varias empresas.