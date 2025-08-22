El viceministro de Immanuel Ebenezer fue arrestado por el KPK, un sendero digital sobre la ley de muerte de los corruptores virales

Yakarta, Viva – Viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer O Noel fue anetado por una operación de captura (OTT) por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) el miércoles por la noche 20 de agosto de 2025.

El arresto de repente llamó la atención, no solo por su posición como funcionario estatal, sino también por sus rastros digitales que habían sido exigidos en voz alta por una sentencia de muerte corruptor.

Hay kpk Snare Noel

El vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, confirmó que el equipo de investigación realizó un OTT de Noel en Yakarta. Esta operación se llama relacionada con la supuesta extorsión en el proceso de obtención de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Además de Noel, el KPK también aseguró a otras 10 personas. La evidencia confiscada no era pequeña, desde efectivo, docenas de unidades de automóviles, hasta dos motos de lujo Ducati.

Hasta ahora, Noel todavía está experimentando un examen intensivo en el edificio KPK Red and White. Según los procedimientos, el KPK tiene 1×24 horas para determinar su estado legal.

Netizen Digital Demolition Noel

No tardó mucho, la noticia de Ott Noel inmediatamente se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales, especialmente en la plataforma X. Muchos ciudadanos que volvieron a subir las viejas piezas de video de Noel que criticaron fuertemente corruptores.

En un espectáculo de ILC en 2024 que ahora es nuevamente viral, Noel mencionó firmemente su sentido de universal hacia los «viejos políticos corruptos» y pidió regeneración política. De hecho, había mencionado la presencia de Gibran Rakabuming como candidato vicepresidencial en ese momento como una forma de resistencia a la práctica de la corrupción.

Además, su historial muestra consistencia en la criticación de la corrupción. En la discusión titulada Jokowi Voluntario hablando de reorganización del gabinete en poder de RMOL en diciembre de 2020, Noel incluso llamó a la corrupción como el «enemigo más grande de la nación» y enfatizó la necesidad de la pena de muerte para los corruptores.

También firmó un pacto de integridad con el jefe de BP2MI, Benny Ramdani, cuyo contenido dijo que los funcionarios estatales que se demostró que eran corruptos merecidos por ser sentenciados a muerte y toda su riqueza fue confiscada.

«No nos atrevemos, ambos hacemos un pacto de integridad, si engañas a la gente, la ley está muerta, si la corrupción, la ley está muerta. @VaniePink.

Ola de reacción en las redes sociales

Los comentarios de los internautas también aparecieron en un tono de sátira a la sátira Sharp. El usuario de AX escribió «,»Abrí el rastro del alias Digital Ebenezer Noel, que había dicho harto de políticos corruptos, resultó que él mismo fue arrestado por el KPK.«

Otros usuarios agregaron «,Esperemos que Bung Noel sea el primer pionero en recibir la pena de muerte de acuerdo con lo que solía luchar. «

No unos pocos que le pidieran al presidente Prabowo que obedeciera la solicitud de Noel para que los corruptores fueran sentenciados a muerte. «Este es un buen momento, Sir @Prabowo, trate de escuchar la declaración de sus subordinados que fueron golpeados por el KPT KPT. Inmediatamente, señor, haga sus subordinados. quiró a otros ciudadanos.