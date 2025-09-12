El viceministro de ESD llamado 7 trabajadores de Freeport atrapados por deslizamientos de tierra no se ha encontrado

Yakarta, Viva – Viceministro de Energía y Recursos Minerales, informó Yuliot Tanjung, siete empleado PT Freeport Indonesia (Ptfi) yang Pegando un deslizamiento de tierra Minas subterráneas en Grasberg Block Cave, Central Papua, hasta la fecha extraviado.

Mientras que los esfuerzos de evacuación realizados al hacer dos nuevos túneles, han llegado a la ubicación inicial donde los empleados están atrapados.

«Pero la persona interesada (trabajadores atrapados) no está en el lugar», dijo Yuliot en la oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.



Viceministro de Energía y Recursos Minerales Yuliot Tanjung.

Cuando ocurren deslizamientos de tierra, los siete trabajadores atrapados aún pueden comunicarse con el equipo de Freeport usando Handy Talkie (HT). La comunicación logró concluir el punto de ubicación inicial donde los trabajadores estaban atrapados, y la estimación inicial del equipo para alcanzar ese punto fue de 30 horas.

Pero después de 30 horas y he cavado dos túneles nuevos para llegar a ese punto, no se pueden encontrar trabajadores atrapados.

Yuliot sospechó que la causa se debió a la línea de minería subterránea sinuosa, mientras que HT, que originalmente era un medio de comunicación, ya no funciona.

«Esta comunicación puede estar (cortada porque) después de la batería o qué, esto ha roto la comunicación», dijo Yuliot.

Sin embargo, continuó Yuliot, el equipo en el campo todavía estaba tratando de rastrear el túnel. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales todavía está esperando más desarrollos de la búsqueda y evacuación de los trabajadores atrapados.

«Debido a que las condiciones son algo diferentes de la estimación inicial, por lo que intentamos (encontramos) lo antes posible», dijo.