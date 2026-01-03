El Viceministro de Energía y Recursos Minerales revela las razones por las que el derecho de exportación de carbón aún no entra en vigor el 1 de enero de 2026

Jacarta – Viceministro EMR, Yuliot Tanjung dijo: derechos de exportación carbón Aún no ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026, porque el gobierno aún está discutiendo las regulaciones al respecto.

Dijo que el gobierno seguirá considerando el reglamento sobre los derechos de exportación de carbón, que se regulará a través del Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK), teniendo en cuenta tren precio carbón mundial.

«Así que (el establecimiento regulatorio) se basa en el PMK. Mientras tanto, en función de las tendencias de los precios, también ha habido una caída (los precios del carbón)», dijo Yuliot en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Así que desde el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y el Ministerio de Finanzas (todavía se está discutiendo) cómo preparar el PMK. El PMK también se está ultimando», dijo.

Yuliot agregó que, respecto al porcentaje de derechos de exportación de carbón que se determinarán, se reconoce que hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado al respecto.

Sólo dijo que, por supuesto, el gobierno también consideraría las tendencias de evolución de los precios mundiales del carbón.

«(En cuanto al porcentaje) todavía no. Más adelante (la decisión dependerá de) cómo sea la tendencia de desarrollo de los precios, cierto», dijo Yuliot.

«Así que primero consolidaremos este asunto de inmediato. Más tarde consultaré con el Director General de Minerales y Carbón para ver hasta dónde ha llegado la discusión», dijo.

Se sabe que el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, afirmó anteriormente que el gobierno todavía está preparando la política de imponer derechos de exportación al carbón, que entrará en vigor a principios de 2026.

Esto se debe a que la determinación de los aranceles aún se encuentra en la etapa de discusión técnica, en consonancia con las medidas adoptadas por el gobierno de seguir revisando las propuestas de los círculos empresariales sobre el monto de los derechos de exportación de carbón. Porque, de hecho, todavía hay empresarios que se oponen a este asunto.

Por lo tanto, Purbaya dijo que el discurso sobre la imposición de derechos a la exportación de carbón podría aplicarse retroactivamente después de que se emitieran las regulaciones oficiales.

«Así que no puedo decir con certeza hasta qué punto es correcto, porque algunos (empresarios) todavía están protestando, ¿verdad? Quizás tengamos que decidir nuevamente en el futuro», dijo.