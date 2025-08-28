El viceministro de energía y recursos minerales abre la voz sobre ‘Biang Kerok’ la escasez de combustible en estaciones de gasolina privadas

Yakarta, Viva – Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung dijo, su grupo mapearía de inmediato las causas escasez de combustible en un número Estación de servicio privada.

Leer también: La absorción de 13.461 trabajadores, la inversión en el proyecto Abadi Ladi Masela Block alcanza RP. 342 billones



Se aseguró de que las estaciones de servicio privadas en el país en realidad tenían una asignación adicional de cuota de importación hasta el 10 por ciento, por lo que se suponía que la cuota era suficiente para la demanda.

«Significa nuestra suposición, esta adición es suficiente. Entonces, si hay escasez, sí, tenemos que mapear primero, esto es lo que causó la escasez antes», dijo Yuliot en el área de Senayan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: La etapa de ingeniería básica del proyecto Giant de LNG Abadi Masela comienza oficialmente





Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Del mismo modo, el jefe de SKK Migas, Djoko Siswanto también enfatizó que la cuota de importación de las estaciones de servicio privadas se había agregado un 10 por ciento.

Leer también: Stock de combustible de concha vacía, bahlil: pertamina que se fortalecerá



De modo que si todavía hay deficiencias, las personas pueden comprar en la estación de servicio más cercana de Pertamina.

«La no Pertamina se ha agregado un 10 por ciento, si aún falta, puede comprarla a la pertamina más cercana, la estación de servicio más cercana», dijo.

Se sabe que, anteriormente, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, dijo Bahlil Lahadalia, su partido quería fortalecer el papel de Pertamina como un petróleo y gas, en medio de la escasez de combustible en una serie de estaciones de gasolina, como Caparazón Y Vivo.

La declaración de Bahlil respondió al fenómeno de la escasez de combustible, especialmente las que ocurrieron en una serie de estaciones de servicio propiedad de las dos compañías privadas de petróleo y gas la semana pasada.

«Quiero decir que las vidas de muchas personas están controladas por el estado. Entonces, nuestra pertamina se fortalecerá. Fortalecemos», dijo.