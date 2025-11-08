El Viceministro de Educación Básica garantiza la mejora de las instalaciones escolares y la recuperación de los estudiantes tras la explosión en SMAN 72 Yakarta

Jacarta – El representante del Ministro de Educación Básica y Desarrollo, Atip Latipulhayat, expresó su preocupación por el incidente de explosión ocurrido en PEQUEÑO 72 Yakarta el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde. Espera que este incidente no vuelva a ocurrir en el futuro.

«En primer lugar, quisiera expresar mi preocupación por este incidente. Esperemos que no vuelva a suceder», dijo Atip, citado en una transmisión en YouTube, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Atip también aseguró que las víctimas de la explosión recibieron el tratamiento adecuado en el hospital. Además, el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, dijo Atip, confirmó que restaurará las instalaciones escolares afectadas por la explosión del pasado viernes por la tarde. Para que las actividades de aprendizaje y enseñanza en la escuela puedan desarrollarse con normalidad.

«He visitado a los estudiantes en este hospital. Gracias a Dios han recibido un tratamiento suficiente y adecuado, si Dios quiere se recuperarán. Rehabilitaremos las instalaciones escolares afectadas para que las actividades de enseñanza y aprendizaje se puedan realizar lo antes posible», dijo.

Atip también agradeció las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta para cubrir el coste total del tratamiento de las víctimas.

«Y el gobierno provincial dijo que todo el tratamiento será cubierto por el gobierno provincial», dijo.

En tanto, se le relaciona con el presunto autor quien fue víctima de bullying. Atip no pudo hacer más comentarios, enfatizó que todavía estaba esperando una mayor investigación por parte de la policía.

«Todavía estamos esperando una investigación autorizada, está bien. Estamos esperando una investigación autorizada», dijo.

Como se informó anteriormente, se produjo una explosión en el barrio de SMAN 72 Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde. Según el testimonio de un testigo, el profesor de matemáticas SMAN 72 YakartaBudi Laksono, el incidente ocurrió durante las oraciones del viernes a las que asistieron estudiantes y profesores en el salón de la escuela.

Mientras se pronunciaba el sermón, dijo Budi, de repente se escuchó una fuerte explosión desde el fondo del salón. La explosión provocó pánico y generó una espesa humareda en el lugar. Como resultado de este incidente, las actividades de enseñanza y aprendizaje en la escuela se detuvieron temporalmente.

En cuanto al número de víctimas, según la información de KPAI al viernes 7 de noviembre de 2025, 14 estudiantes todavía estaban bajo tratamiento hospitalario y 7 de ellos requirieron cirugía.