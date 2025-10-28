El Viceministro de Defensa habla sobre las oportunidades de Indonesia para comprar misiles BrahMos a la India

Jacarta – Viceministro de Defensa (wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto afirmó que Indonesia no lo había comprado misil Crucero supersónico de producción BrahMos India hasta la fecha.

Aun así, Donny admitió que las discusiones sobre BrahMos se discutieron cuando el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, recibió la visita del Jefe del Estado Mayor de Defensa de las Fuerzas Armadas de la India (CDS), general Anil Chauhan, este martes.

«Oh, todavía no», dijo Donny en la Oficina del Ministerio de Defensa, en Yakarta, durante una conferencia de prensa después de la reunión en cuestión.

Durante la reunión, según Donny, el general indio del CDS Anil dijo que el misil BrahMos había sido utilizado para varias operaciones, tanto tierra a tierra, tierra-maro aire-tierra.

VIVA Military: el misil supersónico de largo alcance BrahMos del ejército indio

“Ellos (India) también lo han modificado [pesawat] Su sukhoi [untuk] «Podemos traer BrahMos, pero todavía no tenemos un contrato con la India para BrahMos», añadió el viceministro de Defensa.

Aparte de eso, Donny dijo que el general Anil había ofrecido modificar el Sukhoi de Indonesia para equiparlo con misiles BrahMos. Sin embargo, esto no se puede realizar porque no existe un contrato oficial con respecto a BrahMos. entre Indonesia y la India.

«Antes nos ofrecieron modificar nuestro Sukhoi para poder llevar BrahMos, sí, pero todavía no hemos comprado BrahMos», explicó.

De hecho, la India exploró oportunidades de colaboración en tecnología de misiles BrahMos con Indonesia cuando el Jefe del Estado Mayor Naval de la India (KSAL), el almirante Dinesh K. Tripathi, visitó Yakarta en diciembre de 2024.

Durante la visita, el almirante Tripathi, uno de ellos, se reunió con el almirante indonesio KSAL TNI Muhammad Ali en la sede de TNI AL, Cilangkap.

El almirante Ali explicó que las oportunidades de colaboración en tecnología de defensa, incluido el misil BrahMos, fueron uno de los temas de discusión en su reunión con Tripathi.

Sin embargo, Ali se mostró reacio a hacer muchos comentarios, especialmente sobre la posibilidad de planes para comprar misiles BrahMos, porque la adquisición de equipos de defensa es competencia del Ministerio de Defensa.

«Para la cuestión del equipamiento de defensa relacionado con el misil BrahMos, esto es de hecho una opción, una posibilidad. Todavía estamos revisando si eso es lo que el Ministerio de Defensa elegirá, pero más adelante le corresponderá al Ministerio de Defensa regularlo», dijo la KSAL en Yakarta. (Hormiga)