El viceministro Dahnil revela que el tiempo de espera para el Hajj de 2026 es de 26 años

Jacarta – Viceministro haji y Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dijeron que su partido había generalizado el período de espera para el Hajj a 26 años.

Agregó que si la distribución y el cálculo de la cuota 2025 para cada provincia no tiene base legal.

«La distribución de la cuota de 2026 se rige por la Ley Número 14 de 2025 sobre la Implementación de la Peregrinación Hajj y Umrah», dijo Dahnil en una reunión conjunta con la Comisión VIII de la Cámara de Representantes de RI, el martes 28 de octubre de 2025.

Dahnil mencionó que el período de espera para el Hajj del año anterior fue de 47 años. tiempo de espera congregación El Hajj en 2026 tiene ahora 26 años.

«El tiempo de espera para los peregrinos del Hajj con la cuota de 2025 varía mucho, hasta 47 años, mientras que el plan de cuotas de 2026 en todas las provincias tiene el mismo período de espera, alrededor de 26 años», explicó.

Con cálculos basados ​​en la proporción de la lista de espera, dijo que la cuota de Hajj en cada provincia también se vería afectada.

Dahnil dijo que varias provincias experimentarían aumentos o disminuciones en las cuotas.

«El impacto de dividir las cuotas con este nuevo patrón de cálculo será que 10 provincias experimentarán cuotas adicionales y tendrán el impacto de reducir los tiempos de espera. Además, 20 provincias experimentarán reducciones de cuotas que tendrán el impacto de aumentar los tiempos de espera», dijo.

Además, Dahnil dijo que el Ministerio del Hajj y la Umrah había dividido el número de peregrinos del Hajj en 2026 por provincia. La distribución de cuotas se prepara de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Número 14 de 2025 sobre la Implementación de la Peregrinación Hajj y Umrah (PIHU).

«En el artículo 13 de la Ley Número 14 de 2025 relativa a la tercera enmienda de la Ley Número 8 de 2019, el ministro divide la cuota regular del Hajj en cuotas provinciales y de distrito/ciudad con una división de cuotas basada en consideraciones, una es la proporción de la población musulmana entre provincias y dos, la proporción del número de listas de espera para los peregrinos del Hajj entre provincias», dijo.

Según los datos revelados por Dahnil, la provincia que recibió la mayor cuota fue Java Oriental con 42.409 congregaciones. Los datos también muestran que la cuota para la región de Papúa se combina con un total de 933 congregaciones, excepto Papúa Occidental.

La siguiente es la asignación regular de cuotas para el Hajj para 2026:

1. Aceh: 5.426

2. Sumatra del Norte: 5.913

3. Sumatra occidental: 3.928

4. Riau: 4.682

5. Jambi: 3.276

6. Sumatra del Sur: 5.895

7. Bengkulu: 1.354

8. Lampung: 5.827

9. Región Capital Especial de Yakarta: 7.819

10. Java Occidental: 29.643