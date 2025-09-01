El vicegobernador Rano espera que las actividades de aprendizaje en la escuela cerca de la ubicación de demostración regresen a la normalidad el miércoles

Yakarta, Viva – Vicegobernador Dki Yakarta Rano Karno Espere actividades Estudiar enseñanza en escuela Cerca de alrededor de la ubicación de la manifestación en Yakarta regresó a la normalidad el miércoles 3 de septiembre de 2025.

«Esperemos que el miércoles vuelva a ser normal», dijo Rano en el área del senen, Central Yakarta, el lunes.

Como se sabe, la Oficina de Educación de DKI Jakarta emitió una carta de notificación del 30 de agosto de 2025 y fue válida el 1 de septiembre de 2025, que decía que la unidad de educación que estaba cerca de la ubicación de la demostración o limitaciones de acceso o la solicitud de los padres/guardianes de los estudiantes, se le permitía llevar a cabo el aprendizaje de distancia (PJJ).

Vicegobernador de Yakarta Rano Karno Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Mientras tanto, para las unidades educativas que no están cerca de la ubicación de las manifestaciones o el acceso desfavorable, pueden optar por llevar a cabo el aprendizaje directamente en la unidad de educación o el aprendizaje a distancia (PJJ).

«Entonces, las escuelas que están más o menos en puntos vulnerables, de hecho damos dirección al Departamento de Educación, de modo que la distancia de aprendizaje», dijo Rano.

Anteriormente, las manifestaciones en una serie de ubicaciones en Yakarta en los últimos días condujeron al caos, con daños a varias instalaciones públicas, incluidas Transjakarta Stop y Yakarta MRT Station.

El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta luego emitió una apelación por trabajar desde casa o Trabajar desde casa (WFH), especialmente para empresas que se encuentran cerca del área de demostración.

El lunes, Rano, junto con su personal, participaron en las actividades de cooperación mutua para el Movimiento Jakarta Royong en el área de parada Sentral Transjakarta, Jalan Pasar Senen, Senen, Central Yakarta.

Dijo que la actividad del guardia de Yakarta había estado sucediendo desde el sábado (8/30), seguida de varios elementos de la sociedad, entre Otros oficiales conjuntos que se originan en la Agencia de Medio Ambiente DKI Jakarta, la Oficina de Recursos Hídricos de DKI, así como a los taxistas de motocicletas y estudiantes en línea.

«En realidad, no fue hoy que comenzamos a trabajar juntos. Desde el sábado fuimos cooperación mutua. De hecho, este es un movimiento simultáneo que hicimos», dijo Rano. (Hormiga)

