El vicegobernador dijo que el desarrollo masivo fue una de las causas de Bali estar rodeadas de inundaciones

Denpasar, Viva – Vicegobernador (Vicegobernador) Bali Nyoman Giri Prasta reconoció que el desarrollo masivo era una de las causas inundación Lo que golpeó a Bali, especialmente a Denpasar, Badung, Gianyar y Jembrana el miércoles 10 de septiembre de 2025.

«Ciertamente, debe haber un impacto (desarrollo masivo), todos tienen un impacto, solo que tenemos que pensar en cómo encontramos una solución», dijo después de revisar las víctimas de la inundación del refugio en Denpasar el jueves.

En lugar de culparse entre sí, el Diputado Giri hizo una gran inundación ayer como una evaluación del aumento de la conversión de la tierra y el cambio climático que ocurrió inmediatamente.



Casas afectadas por inundaciones en el área de Jalan Bukit Barisan, Denpasar, Bali

«BNPB ha entregado agua de lluvia que debería haber caído durante un mes, esto es solo un día y medio, esto es increíble, pero nunca culparemos a nadie, mejoremos y todo lo que mejoremos bien», dijo.

Además de las mejoras prometedoras, el gobierno provincial de Bali también garantiza restricciones a la conversión de la tierra.

«Ciertamente, la conversión de las funciones de la tierra definitivamente es restricciones», dijo simplemente.

Pero por ahora, teniendo en cuenta que Bali ha sido un estado de respuesta de emergencia por desastre, Giri Prasta dijo que el gobierno provincial de Bali emitió por primera vez una dirección de mitigación para anticipar el inesperado cambio climático.

Como lluvia de alta intensidad desde el martes pasado (9/9), que debería entrar en la estación seca, pero fue golpeado por las olas de Rossby y Kelvin, lo que resultó en inundaciones en muchos puntos.

Además, el gobierno provincial de Bali, junto con el gobierno de la ciudad de Denpasar, acordó centrarse en colaborar para asistencia de compensación, equipos y bienes que fueron arrastrados y dañados, que fue reemplazado por la Ciudad Provincial APBD y Denpasar de Bali.

El presupuesto provincial en sí para el desastre es actualmente RP. 40 mil millones, pero si falta en una opción de realización o compartir con Denpasar City.

«En segundo lugar, la ciudad de Denpasar maneja la asistencia de manejo de refugiados, así como hay asistencia en las instalaciones de BNPB que llegaron hoy, tercera asistencia para reparar carreteras y puentes dañados del presupuesto estatal», dijo Giri Proasta.

Cuarto, el gobierno se enfoca en completar la limpieza de residuos, succionando las inundaciones restantes, especialmente en el mercado, y el quinto, aún prioriza la búsqueda de víctimas de inundaciones que aún faltan.

El diputado Giri reconoció que una inundación importante en Bali afectará la visita al turismo, pero cree que esta condición puede pasarse si ve el espíritu de cooperación mutua.

«Creo que puede haber (el impacto del turismo) pero no tanto, ahora ha sido visto por la comunidad internacional, especialmente los turistas, que la forma de manejar la cooperación central, provincial, provincial, de distrito y municipal de su propia comunidad es una cooperación extraordinariamente mutua», dijo. (Hormiga)