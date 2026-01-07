El vicegobernador de Babel Hellyana, sometido a un primer examen como sospechoso, se entrega a ser detenido

Yakarta, VIVA – Vicegobernador de las Islas Bangka Belitung (Babel) Hellyana, en vivo inspección cebar como sospechar Caso de presunto diploma falso. Admitió que estaba tratando de cumplir con las normas legales.

«En primer lugar, hago todos los procesos legales que corresponden. Y lo respeto», dijo el miércoles 7 de enero de 2026.

Cuando se le preguntó sobre la posible detención, el cuadro del PPP admitió que se había rendido. Hellyana reveló que sólo podía seguir lo que ya era un proceso legal.

«Sí, simplemente llevaremos a cabo todos los procesos legales que deben seguirse», dijo Hellyana.

Respecto al presunto diploma falso que utilizó, dio un atisbo de justificación respecto a este asunto. De hecho, Hellyana admitió que no tenía malas intenciones con el diploma.

«Con respecto a este supuesto diploma falso, debo decir que no hay ninguna intención maliciosa aquí. Así que no hay ninguna intención maliciosa y tampoco lo sabemos», dijo.

«Porque en el momento de las nominaciones del DPRD, ambas nominaciones de Regentes de 2018 han sido verificadas por la KPU y hemos presentado las actas», dijo nuevamente.

Anteriormente informado, Vicegobernador Babel, Hellyana, evitó los procedimientos judiciales. Finalmente cumplió con la citación de los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía (Bareskrim) y visitó el edificio de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía, en el sur de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Acompañado de su asesor jurídico, manifestó su disposición a pasar por todas las etapas del examen y respetar el proceso legal en curso.

Hellyana enfatizó que no había ninguna intención maliciosa en el caso en su contra. También asegura que ninguna de las partes resulte perjudicada. Según él, todos los documentos utilizados en las contiendas políticas fueron previamente verificados por la Comisión Electoral General (KPU).

Anteriormente se informó que el vicegobernador de Babel, Hellyana, estaba en el punto de mira tras incumplir la citación para su examen inicial como sospechoso en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, que estaba previsto para el lunes 29 de diciembre de 2025.

El periodista lamentó la actitud de Hellyana. La autoridad legal informante, Herdika Sukma Negara, evaluó que Hellyana debería dar ejemplo a la comunidad como funcionario público respetuoso de la ley.

Según Herdika, con su condición de representante del jefe de distrito elegido directamente por el pueblo de Bangka Belitung, Hellyana debe cooperar durante todo el proceso legal.