El vicegobernador de Babel fue examinado por Bareskrim,, ¿qué pasa con qué?

Yakarta, Viva – Vicegobernador Bangka Belitung (Babilonia), Hellyana, examinada por investigadores de la Agencia de Investigación Krminal de la Policía Nacional relacionada con el supuesto uso de diplomas falsos.

El examen duró aproximadamente tres horas con 20 preguntas formuladas por el investigador. Hellyana llegó al edificio Policía de investigación criminal Alrededor de las 10:00 WIB, pero no había un equipo de medios visible. La inspección comienza a las 11:00 a las 14:00 WIB. Su asesor legal, Zainul Arifin, dijo que el caso ahora fue manejado directamente por la Policía de Investigación Penal después de que anteriormente en la Policía Regional de Babel.

«Bueno, hoy hay aproximadamente 20 preguntas. ¿Qué pregunta solo se repite, sí? Repita de la pregunta en la Policía Regional de Bangka Belitung», dijo Zainul de la Policía de Investigación Criminal, Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.



Ilustración del edificio de investigación criminal Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Zainul afirmó que su partido había presentado varias pruebas al investigador. A partir del diploma original, las transcripciones, las fotos de graduación, la lista de supervisores, hasta colegas de Hellyana. Hizo hincapié en que su cliente se graduó en 2012.

Según él, el supuesto diploma falso surgió debido a un error de carga documento En el Ministerio de Educación y Educación de RI Base de educación superior. En los datos, Hellyana se registró en la Universidad de Azzahra en 2013, mientras que una fotocopia del diploma mostró el año de graduación 2012.

«Hemos transmitido la evidencia, los documentos y similares. Pero el nombre está relacionado con la carga incorrecta, luego los documentos de carga incorrectos, ese no es nuestro dominio. Por lo tanto, es importante más adelante el investigador se confirmará a la inspección», dijo.

También enfatizó la acusación de matices políticos de Hellyana gruesos. «Para las personas que transmiten acusaciones, calumnias, definitivamente habrá un seguimiento de nosotros. Lo que, por supuesto, será procesado. Definitivamente haremos un informe o lo que parece», dijo.

Anteriormente informó, el vicegobernador de Bangka Belitung, Hellyana, fue reportado a la policía de investigación criminal por supuestamente usar diplomas falsos.

El informe fue entregado por un estudiante de la Universidad de Bangka Belitung llamado Ahmad Sidik acompañado por su abogado Herdika Sukma Negara.

El informe ha sido recibido y registrado con el número LP/B/339/VII/2025/SPKT/Bareskrim Polri, 21 de julio de 2025.

«Así que llegamos a la sede de la policía de SPKT para hacer un informe sobre el supuesto uso de un diploma falso presuntamente llevado a cabo por Vicegobernador Babel H «, dijo Herdika después de informar a la Policía de Investigación Criminal, el martes 22 de julio de 2025.