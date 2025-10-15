Jacarta – El mundo está presenciando el nacimiento de un nuevo capítulo. paz en el Medio Oriente. Después de décadas de guerra y violencia, Israel Y Palestina Finalmente firmó un acuerdo de paz en Sharm el-Sheikh, Egipto. Durante la reunión, el presidente Prabowo Subianto presente como una figura que ayudó a determinar el curso de la historia.

A este foro de alto nivel asistieron líderes mundiales, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, el presidente francés, el rey de Jordania, el emir de Qatar y el presidente Turkiye. En sus comentarios, el presidente Trump expresó su agradecimiento por la presencia de Prabowo.

“También está con nosotros el Presidente Prabowo, un hombre increíble de Indonesia«, dijo Trump frente a los jefes de Estado.



El presidente Prabowo Subianto asiste a la Cumbre de Paz de Gaza

Esta declaración es una confirmación de que ahora se reconoce a Indonesia como una parte importante de los esfuerzos por la paz mundial.

La presencia del Presidente Prabowo en el foro fue el resultado de un largo viaje diplomático. Durante mucho tiempo ha prestado gran atención a las cuestiones humanitarias en Palestina. En diversas reuniones internacionales, Prabowo expresa a menudo la opinión de que la paz sólo se puede lograr si ambas partes ponen fin a la violencia y abren espacios para el diálogo.

El apoyo de Indonesia al pueblo palestino está dando pasos reales. El gobierno indonesio ha enviado más de cien médicos y personal médico a la región de Gaza para ayudar a las víctimas de la guerra. Además, sesenta jóvenes palestinos tuvieron la oportunidad de estudiar en la Universidad de Defensa de Indonesia.

Indonesia también envió barcos hospitales que transportaban logística y equipo médico a la zona del conflicto. La asistencia logística aérea se llevó a cabo en cuatro ocasiones y las rutas aéreas atravesaron muchos países. Esta misión se llevó a cabo gracias a las buenas relaciones del Presidente Prabowo con varios líderes de países amigos.

En su discurso en Sharm el-Sheikh, el Presidente Prabowo pronunció un mensaje firme y claro.

«Indonesia apoya plenamente un alto el fuego permanente como un paso hacia una paz real y duradera entre Israel y Palestina», dijo Prabowo frente a los líderes mundiales.

Esta declaración ilustra la postura constante de Indonesia en la defensa de los valores humanos. La diplomacia de Indonesia siempre se basa en los intereses del pueblo y los ideales de paz.