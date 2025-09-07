El viaje de salud de Angelina Jolie inspiró la alta costura del drama

Angelina Jolie admite que estaba «nerviosa» rodaje «Coutura. «

El ganador del Oscar protagoniza el escritor y director Alice WinocourEl conjunto de idioma francés e inglés como Maxine Walker, directora de películas de terror de bajo presupuesto que es comisionada por una casa de moda francesa para dirigir una película para su desfile de la Semana de la Moda de París.

A medida que la maxina equilibra, la maternidad y sus procedimientos continuos de divorcio, se entera de que tiene una forma agresiva de cáncer de seno. «Siento que es una película tan personal», Jolie me dice desde Londres antes del estreno mundial de la película en TIFF. «Se sintió tan privado que en mi mente, probablemente sea la única película que no se siente como una película».

Si bien «Couture» no es un documental o una película biográfica, el drama se hace eco del propio viaje de salud de Jolie. En 2013, reveló en un artículo de opinión del New York Times que Se sometió a una mastectomía doble preventiva porque llevaba el gen BRCA1que aumenta bruscamente el riesgo de un individuo de desarrollar cáncer de seno y ovario. La madre de Jolie tenía solo 56 años cuando murió de cáncer de ovario. También perdió a su abuela por la enfermedad.

Winocour dice que tenía en mente a Jolie al escribir el guión. «Sabía que estaba conectada con la historia», dice Winocour. «Quería trabajar con ella durante mucho tiempo y pensé que sería interesante mostrar su fragilidad y la mujer detrás del ícono. Lo que me encanta de Angelina es que está en el sistema de Hollywood, pero al mismo tiempo, es una especie de rebelde, una rebelde a la autoridad».

En una de las escenas más emocionales de la película, se le dice a Maxine que no solo tiene cáncer, sino que su médico aconseja que se someta a una mastectomía doble porque la enfermedad está muy avanzada. En otro, se muestra al médico que describe las líneas de incisión quirúrgica con tinta roja en el cofre desnudo de Maxine.

«Por supuesto que traerá muchas cosas personales», dice Jolie. «Pero siempre he encontrado que las películas más pesadas tienden a tener los sets más amorosos. Hay algo bastante reconfortante en tener conversaciones reales y tener sentimientos reales con una comunidad compartida. Fue bastante curativo de muchas maneras porque miran a las otras caras de las personas en el set porque una de cada tres personas tiene cáncer y la mayoría de las personas ha estado en una habitación de hospital con alguien que han amado. Todos los que han perdido han perdido a alguien que han amado.

«Reconoces que la vida es frágil y el tiempo va rápidamente, y la gente fallece que no podemos imaginar que el mundo pueda existir. No es una experiencia singular», continúa. «Es difícil no sentirse muy cerca de una tripulación y otros actores en este tipo de pieza».

Jolie también buscó consuelo al usar uno de los collares de su madre en la película. «Me sentí muy vulnerable», dice ella.

Pero luego agrega con una sonrisa: «También estaba nervioso hablando francés».

Jolie aprendió a hablar francés para la película, según Winocour. «Ella realmente se sumergió en la parte y estaba obsesionada con la idea de hablar francés, incluso más que yo», recuerda Winocour. «Su madre era francesa, así que había muchas cosas que eran muy íntimas. Realmente se dedicó a la película».

Los esfuerzos de Maxine para continuar viviendo y trabajando, después de enterarse de que el cáncer resonó con Jolie «No sabemos cómo vivir eso, cómo existir a través de eso, cómo no ser definido por eso», dice. «Pero también, existe la fuerza vital que viene cuando decides enfrentarlo y avanzar en la vida, por mucho tiempo que sea, ya que ninguno de nosotros está aquí para siempre».

Maxine es un tercio de la historia de la película. «Couture» es un verdadero conjunto que también sigue las historias de Angèle, una maquilladora (Ella Rumpf) con sueños de ser escritor, y Ada, una nueva modelo que viaja a París después de ser descubierto en Sudán del Sur.

El modelo de Sudán del Sur, Anyier Anei, hace su debut como Ada. Anei dice que «inmediatamente sintió el síndrome del impostor» cuando le ofrecieron el papel, pero Jolie la ayudó a superar los nervios y la preocupación. «Mi país ha estado en guerra desde que nací y creo que uno de los pocos activistas y humanitarios que hablan sobre lo que realmente está sucediendo en Sudán del Sur es siempre Angelina Jolie», dice Anei. «Así que conocerla el primer día fue realmente un honor porque había tanto que tenía que aprender de ella, y fue una experiencia increíble, porque ella era muy amable y era muy paciente. Hablamos sobre Sudán en la primera conversación que tuvimos, y sentí muy fácilmente que pertenecía. Hizo la experiencia mucho más fácil para mí».

Ella Rumpf y Anyier Anei en «Couture».

Carole Bethuel

Winocour le pidió a Anei que no tomara clases de actuación antes de que comenzaran a disparar. «Ella dijo que quería que yo fuera tan natural como yo, y que ir a la escuela de actuación o tomar clases quitaría la naturalalidad de lo que estaba buscando y lo que vio durante el casting», dice Anei.

Al igual que las puntadas que mantienen juntas piezas de alta costura, los tres personajes principales están roscados juntos por el mundo de la moda. Cada uno intenta averiguar qué quieren y necesitan sobrevivir, qué les impedirá desmoronarse. «Para mí, es como si esas tres mujeres fueran una mujer de diferentes edades, una de unos 20 años, la otra de unos 30 años y Angelina de unos 40 años», dice Winocour.

«Se trata de los cuerpos y vidas de las mujeres y el efecto que tenemos el uno al otro», dice Jolie. «Creo que hay algo en eso que me mueve, en él que venimos de diferentes lugares y estamos un poco cosidos en este tejido de la humanidad, y en este caso, la hermandad de estas mujeres».

«Couture» también marca la primera vez Chanel Permitió que se filmara una película ficticia en su sala de exposición de París y en el taller.

«Me dejaron ir al backstage de todos sus espectáculos, para conocer costureras en el taller, los trabajadores de la moda», dice Winocour. «En la mayoría de las películas de moda, generalmente es desde el punto de vista de un director artístico, que en su mayoría son hombres. Pensé que era muy interesante tener el punto de vista femenino y el punto de vista desde los héroes de la clase trabajadora».

Como modelo, Anei ha caminado por Chanel, Dior, Fendi, Versace, Saint Laurent y Gucci y apareció en campañas para Balmain y Rhode. «Cuando escuchas la moda, piensas en el dinero, piensas en la gloria, piensas en la belleza, pero son las personas las que están en la parte de atrás quienes armarían esas puntadas y las personas que hacen el trabajo detrás de escena que reúnen lo que realmente es la moda», dice ella. «Esa es la base de verdaderamente qué es la moda».