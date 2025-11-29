El viaje de la vida de Gary Iskak antes de morir, supuestamente sin usar casco durante el accidente

Jacarta – Una triste noticia ha vuelto a envolver al mundo del entretenimiento de Indonesia. La industria cinematográfica indonesia perdió a uno de sus actores más importantes, Gary Iskakquien al parecer falleció a consecuencia de un accidente. El jefe de policía del metro del sur de Yakarta, el comisionado de policía Nicholas Ary Lilipaly, reveló que se sospechaba que Gary no llevaba casco cuando su motocicleta chocó contra un árbol en la madrugada del sábado 29 de noviembre de 2025.

Lea también: Muerto en un solo accidente, este es el perfil completo de Gary Iskak: el largo recorrido profesional del polifacético actor



Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. Las siguientes son las 4 noticias más populares del canal Showbiz VIVA, edición del sábado 29 de noviembre de 2025. ¡Vamos, desplázate más!

El viaje de la vida de Gary Iskak antes de morir, quedó atrapado en un caso de drogas y tuvo tiempo de emigrar.

Lea también: Fuente de riqueza: Insanul Fahmi, que se atrevió a practicar la poligamia con Inara Rusli, ¿qué éxito tuvo?



Una triste noticia ha vuelto a envolver al mundo del entretenimiento de Indonesia. La industria cinematográfica indonesia perdió a uno de sus actores principales, Gary Iskak, quien, según informes, murió en un accidente.

Lea también: Gary Iskak supuestamente no llevaba casco durante el accidente mortal, ¡la apariencia del árbol que fue golpeado te hace sangrar!



Esta triste información se difundió por primera vez a través de una carga del comediante Ade Jigo en Instagram. En su breve carga, Ade Jigo mostró una foto del actor acompañada de condolencias.

Leer más aquí.

Triste noticia, Gary Iskak murió en un accidente

Llegan noticias tristes del mundo del espectáculo indonesio, que perdió a uno de sus famosos actores, Gary Iskak.

Esta triste noticia fue revelada por primera vez por Ade Jigo a través de una carga en su historia de Instagram. Ade Jigo subió una foto de Gary Iskak con una declaración de condolencias.

Leer más aquí.

Siri ya casada, Inara Rusli Sentirse víctima de Insanul Fahmi



Inara Rusli e Insanul Fahmi

Inara Rusli finalmente apareció en público después de haber sido acusada recientemente de tener una aventura. Se sabe que Inara Rusli e Insanul Fahmi admitieron que tenían un matrimonio no registrado a principios de agosto pasado.

Esta confesión surgió después de que Wardatina Mawa denunciara a Inara Rusli e Insanul Fahmi a la policía bajo cargos de infidelidad y adulterio. Wardatina Mawa también admitió que tenía pruebas contundentes en forma de imágenes de CCTV que mostraban a los dos cometiendo adulterio.

Leer más aquí.

Gary Iskak supuestamente no llevaba casco durante el accidente mortal, ¡la apariencia del árbol que fue golpeado te hace sangrar!



El árbol golpeado por el artista Gary Iskak

Después de confirmar que el artista Gary Iskak murió en un solo accidente en Jalan Kesehatan Raya, Pesanggrahan, en el sur de Yakarta, la policía ha revelado nuevos hechos sobre el estado de la víctima en el momento del incidente.