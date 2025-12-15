El viaje amoroso de Ridwan Kamil y Atalia Praratya, 29 años de matrimonio, termina en una demanda de divorcio

Jacarta – Noticias Atalia Praratya solicita el divorcio Ridwan Kamil Conmocionó al público e inmediatamente se convirtió en el centro de atención nacional. La demanda se presentó ante el Tribunal Religioso de Bandung después de que los dos habían estado casados ​​durante casi 29 años.

Hasta ahora, la pareja es conocida como símbolo de una familia armoniosa y romántica y de apoyo mutuo en los espacios públicos. Sin embargo, detrás de esta imagen, su viaje familiar entra ahora en una nueva fase llena de atención pública.

Ridwan Kamil y Atalia Praratya

El viaje amoroso de Ridwan Kamil y Atalia Praratya comenzó en 1994 en Bandung. Los dos se conocieron por accidente en una exposición. Ese breve encuentro se convirtió en el comienzo de una larga relación que luego culminaría en matrimonio. Ridwan Kamil, o Kang Emil, admitió que se enamoró a primera vista.

«Entonces, primero cuenta la historia, llegué a un evento. Después del evento quería tomar un taxi a casa, solo quería levantar la mano para detener el taxi, me quedé atascado. Finalmente volví al baño, cuando regresé del baño me encontré con una mujer, después de eso le pedí su número de teléfono. En pocas palabras, sucedió», dijo Kang Emil en una entrevista.

En ese momento, se sabía que Atalia Praratya tenía muchos admiradores. Esto hizo que Ridwan Kamil tuviera que pasar por un largo y difícil proceso de acercamiento. Tuvo que competir con muchos hombres de diferentes orígenes, pero eligió un método educado y coherente.

«Había muchos competidores en ese momento. Había estudiantes, empresarios, policías, TNI, también matones. No importa en qué orden, lo importante es que al final fui yo quien logró traerlo al KUA», dijo Ridwan Kamil en una publicación en su Instagram.

Uno de los momentos que quedó en la memoria de Atalia fue cuando Ridwan Kamil vino a llevar flores a su casa. En medio de las muchas flores regaladas por otros hombres, Kang Emil realmente mostró su ingenio y nunca abandonó su actitud al asegurarse de que sus flores fueran las únicas colocadas en la habitación de Atalia.

Este enfoque simple pero significativo poco a poco fue ganando interés. Aparte de eso, Ridwan Kamil también dio pasos diferentes en comparación con sus competidores. Eligió acercarse primero a la madre de Atalia para obtener la bendición de la familia.