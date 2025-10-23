El viaje amoroso de Raisa y Hamish Daud está al borde del abismo, ocho años de armonía ahora se ven afectados por la cuestión del divorcio

Jacarta – Hogares de parejas de celebridades raisa adriana y Hamish Daud Actualmente es un tema candente de conversación en el mundo del entretenimiento de Indonesia. Después de ocho años juntos, esta pareja, que se caracterizaba por ser armoniosa, se vio repentinamente afectada por la cuestión del divorcio.

De repente, esta noticia conmocionó al público. Este rumor se difundió rápidamente en las redes sociales, dando lugar a diversas especulaciones y preguntas sobre el estado de su hogar, que hasta el momento parecía tranquilo y pacífico.

No se puede negar que Raisa y Hamish Daud han sido considerados durante mucho tiempo una de las parejas más bellas del mundo del entretenimiento. Los dos rara vez se ven atrapados en chismes indirectos y, a menudo, muestran la imagen de una pequeña familia cálida y cerrada al ajetreo y el bullicio del público.

Sin embargo, recientemente, los signos de una ruptura en su relación han comenzado a llamar la atención de los internautas, luego de que varias publicaciones en las redes sociales plantearan acusaciones de problemas entre ellos.

El viaje amoroso de Raisa-Hamish

El viaje amoroso de Raisa y Hamish comenzó en 2016. Los dos se conocieron en el proyecto cinematográfico Recto Verso, donde se confiaba en Raisa para la banda sonora y Hamish era uno de los actores.

Su relación fue inicialmente profesional, pero la cercanía comenzó a desarrollarse después de que Hamish asistiera al concierto de Raisa en Yogyakarta en octubre de 2016. Desde entonces, su relación comenzó a estar en el centro de atención del público.

Un año después, el 21 de mayo de 2017, Hamish le propuso matrimonio oficialmente a Raisa en la residencia familiar del cantante en Cinere, Depok. Su boda se celebró el 3 de septiembre de 2017 en Ayana Midplaza Jakarta con las costumbres sundanesas.

Este momento se volvió viral en las redes sociales e incluso los fanáticos masculinos de Raisa lo denominaron «Día Nacional del Desamor».

La vida doméstica de Raisa y Hamish se volvió más completa con el nacimiento de su primera hija, Zalina Raine Wyllie, el 12 de febrero de 2019. Los dos optaron por mantener la privacidad de su hija alejada del foco público y rara vez comparten retratos familiares en las redes sociales.

Mientras navegan por la casa, esta pareja parece armoniosa y se apoya mutuamente. Pero ahora, el supuesto divorcio de Raisa y Hamish ha salido a la luz pública.

La noticia surgió después de que la cuenta de chismes @pembasmi.kehaluan.reall subiera el comentario de un internauta. En la carga, una fuente que afirmó tener información de A1 dijo que Raisa había solicitado el divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.