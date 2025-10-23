El viaje amoroso de Raisa antes de conocer a Hamish Daud y convertirse en objetivos de pareja con Keenan Pearce

Jacarta – Llegan noticias impactantes del mundo del entretenimiento de Indonesia. cantante con voz de oro, raisa Según los informes, Andriana está demandando a su marido por el divorcio. Hamish Daud. Este tema de repente se convirtió en un tema candente de conversación entre el público, considerando que los dos son conocidos desde hace mucho tiempo como una de las parejas más armoniosas en la industria del entretenimiento de Indonesia.

En medio del caos de los problemas domésticos, el viaje amoroso de Raisa en el pasado vuelve a estar en el foco del público. ¡Vamos, desplázate más!

Antes de convertirse oficialmente en la esposa de Hamish Daud en 2017, se sabía que Raisa había tenido relaciones con varios hombres que no eran menos populares. Vamos, eche un vistazo a su viaje amoroso a continuación, resumido de varias fuentes:

1. Mohammed Kamga

Antes de alcanzar la fama como solista de primer nivel, se sabía que Raisa había tenido una aventura con el músico Mohammed Kamga, conocido como miembro del grupo vocal Tangga. Su relación duró aproximadamente desde 2008 hasta 2011, cuando la carrera de Raisa apenas comenzaba a despegar.

Aunque su historia de amor en ese momento no fue ampliamente expuesta al público, su colaboración quedó registrada en obras musicales. Kamga incluso ayudó a crear la canción «Sang Rembulan» para el álbum debut de Raisa.

Su relación terminó en buenos términos y ambos siguieron siendo profesionales en la industria musical.

Después de que terminó su historia con Kamga, Raisa tuvo una relación fenomenal con Keenan Pearce, el hermano mayor de la actriz Pevita Pearce. Su relación duró bastante tiempo, alrededor de cinco años, y los fanáticos a menudo se refieren a ella como objetivos de pareja.

Los dos aparecen armoniosos en diversas ocasiones, tanto en las redes sociales como en eventos públicos.

Sin embargo, la relación que parecía perfecta no estuvo libre de altibajos. Incluso se dice que su dinámica intermitente inspiró el nacimiento de una de las canciones más exitosas de Raisa, «Kali Second».

Desafortunadamente, la historia de amor que tanto fue admirada terminó a mediados de 2016, dejando una profunda tristeza en los fanáticos que durante mucho tiempo habían coincidido con los dos.

3. Hamish Daud

No pasó mucho tiempo antes de que Raisa volviera a abrir su corazón. A finales de 2016, el público empezó a oler su cercanía con el guapo actor Hamish Daud.

Los dos se conocieron en el proyecto cinematográfico «Rectoverso» en 2013, pero las semillas del romance no crecieron hasta varios años después.