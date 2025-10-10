El viaje amoroso de Amanda Manopo-Kenny Austin, la reacción de la princesa Ana está en el centro de atención

Jacarta – Feliz noticia Amanda Manopo que fue editado oficialmente Kenny Austin aparentemente también hace felices a los internautas. Una serie de noticias sobre el matrimonio de dos celebridades ha logrado atraer la atención de los lectores y ha subido regularmente a lo más alto de la lista de las más populares.

Lea también: La inesperada historia detrás del matrimonio de Amanda Manopo y Kenny Austin: Mi exmarido es mi mejor amigo



Reacción princesa ana Tampoco menos atención, sin mencionar a los internautas que acudieron en masa a la columna de comentarios de Instagram de Arya Saloka. ¿Curioso por la noticia completa? A continuación se presenta un resumen de las noticias más populares del canal Showbiz VIVA, en la edición Round Up del viernes 10 de octubre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

El viaje amoroso de Amanda Manopo y Kenny Austin hasta casarse oficialmente

Lea también: El hermano de Amanda Manopo revela el personaje de Kenny Austin





Amanda Manopo y Kenny Austin.

Amanda Manopo renunció oficialmente a su soltería al casarse con Kenny Austin el viernes 10 de octubre de 2025. Este feliz momento también fue la culminación de su historia de amor, que inicialmente estuvo oculta a los medios y a la atención pública.

Lea también: Amanda Manopo y Kenny Austin están oficialmente casados, la reacción de la princesa Ana está en el centro de atención



Su química comenzó a mostrarse cuando los dos fueron emparejados en la telenovela “Cinta Yasmin” que se estrenó el 5 de agosto de 2024. En esta telenovela, Amanda y Kenny aparecieron como los personajes principales, y la relación romántica de sus personajes en la pantalla poco a poco se fue robando la atención de la audiencia. Muchos fanáticos sospechan que su relación no es solo un acto, sino que continúa en la vida real.

Leer más aquí.

La religión de Kenny Austin, el marido de Amanda Manopo resulta ser un descendiente…

Llegaron noticias impactantes del mundo del entretenimiento de Indonesia, cuando el guapo actor Kenny Austin se casó oficialmente con la actriz Amanda Manopo el viernes 10 de octubre de 2025.

La boda, que se celebró por la mañana con una procesión de bendición y continuó con una recepción por la noche, de repente se convirtió en un tema candente de conversación entre el público.

Leer más aquí.

Amanda Manopo y Kenny Austin están oficialmente casados, la reacción de la princesa Ana está en el centro de atención

Llegan buenas noticias del mundo del entretenimiento de Indonesia. Amanda Manopo y Kenny Austin finalmente se casaron el viernes 10 de octubre de 2025. Este momento sagrado tuvo lugar solemnemente y lleno de emoción en The Langham Hotel, área SCBD, en el sur de Yakarta.

En la procesión de bendición encabezada por el pastor Gideon Simanjuntak, Amanda lucía deslumbrante con un vestido de novia blanco completo con un velo largo. Mientras tanto, el novio, Kenny Austin, lucía elegante con un traje completamente blanco.