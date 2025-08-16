El veterinario de seis años de los Patriots llamó a Bubble Player para ver en la pretemporada

El Patriotas de Nueva Inglaterra están entrando en su primer año de la era de Mike Vrabel.

Vrabel y el personal de los Patriots han cortado a algunos jugadores que tienen vínculos con el ex entrenador en jefe Bill Belichick, incluido el pargo de larga data Joe CardonaPara inculcar una nueva atmósfera en Foxborough.

Seguridad de los Patriots Kyle Buzónquien firmó una extensión de contrato de cuatro años y $ 58 millones la temporada pasada, recientemente ha recibido instantáneas con la defensa del segundo equipo de los Patriots.

Dugger fue nombrado Bubble Player para mirar antes del segundo enfrentamiento de pretemporada del equipo contra el Vikingos de Minnesota por el Boston Herald Doug Kyed.

«Los Patriots parecen tener la intención de solo dar a Dugger Reps del segundo equipo en la cuarta semana del campamento de entrenamiento. Con Jabrill Peppers Limited en la práctica conjunta del jueves, Dell PettusNo Dugger, asumió el cargo de la tercera seguridad de los Patriots junto al veterano Jaylinn Hawkins y novato Craig Woodson«, Escribió Kyed para el Boston Herald.

«Dugger tiene $ 9.75 millones en dinero garantizado, más $ 1 millón adeudados en bonos de lista por juego. Es poco probable que encuentre un socio comercial para Dugger, hay poco que los Patriots puedan hacer con el contrato de la Seguridad Veterana».

Vrabel en Kyle Dugger jugando con el segundo equipo

Muchos notaron que Kyle Dugger jugaba con el segundo equipo, con un periodista preguntando a Mike Vrabel por qué era la seguridad Degradado en la tabla de profundidad.

«Se ha recuperado una larga recuperación en la temporada baja. Ha estado allí, y ha seguido mejorando y trabajando. Cuanto más practique, mejor se sentirá y más se traducirá en el campo de fútbol». Vrabel dijo a los medios.

«Solo asegurándose de que él esté donde necesita estar y comprender los conceptos de cobertura y todo lo que hacemos. Sigue trabajando y sigue progresando. Mucho de esto son los tipos que se han ganado el derecho de echar un vistazo con esa primera unidad, y habrá diferentes alineaciones y cosas diferentes. Entonces, concéntrese en las repeticiones que obtienes».

El ex jugador de la División 2 tuvo la segunda mayoría de los tacleadas en el equipo para los 4-13 Patriots la temporada pasada, con 81 tacleadas a pesar de jugar en 13 juegos.

Vrabel también considera un pasar al apoyador Posición para Dugger, un movimiento que «ayuda al equipo de fútbol y al jugador».

Experiencia a los Patriots

Kyle Dugger es el jugador más antiguo de la lista de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ingresa a su sexta temporada con la organización.

Aunque ya no está entrenando con el primer equipo, su experiencia en una secundaria relativamente joven de los Patriots será vital entrar en la nueva temporada. El liderazgo de Dugger (un capitán la temporada pasada) puede ayudar a motivar al equipo.

Dugger podría ayudar a desarrollar 2025 Draft Draft Draft Draft Draft Draft, que está entrenando con el primer equipo, en un jugador vital para la defensa de Vrabel.

Como Kyed mencionó, el contrato de Dugger hará que sea difícil encontrar un socio comercial. Si Dugger continúa entrenando con el segundo equipo, debería ver algo de tiempo en el campo la próxima temporada.