El veterinario de los Steelers podría perderse ‘varias semanas a meses’ después de una lesión

El Pittsburgh Steelers Puede necesitar un nuevo pargo largo, ya que el veterano Christian Kuntz sufrió una lesión de pretemporada que podría dejarlo de lado para la mayoría, si no todos, de 2025.

Por mucho tiempo Los Steelers vencieron al reportero Mark Kaboly El 18 de agosto, «Steelers LS Christian Kuntz ‘ La lesión es su esternón. Se cree que está roto, según una fuente «.

La lesión de Steelers LS Christian Kuntz es su esternón. Se cree que está roto, según una fuente. Eso lo mantendría fuera durante varias semanas o meses. – Mark Kaboly (@markkaboly) 18 de agosto de 2025

Kaboly agregó que un esternón roto «mantendría [Kuntz] Fuera durante varias semanas o meses «.

Pittsburgh actualmente no tiene otro pargo largo en su Lista de pretemporada de 90 hombres. Pero según a Steelers ahora venció al periodista Alan Saunders El 17 de agosto, el equipo «organizado [long snappers] Rick Lovato, Jake McQuaide, Taybor Pepper y Patrick Scales para pruebas en UPMC Rooney Sports Complex el domingo «.

Saunders señaló que «los cuatro son veteranos con una experiencia significativa en la NFL».

Christian Kuntz ha hecho el trabajo en silencio desde 2021

La mayoría de los fanáticos realmente no piensan en la larga posición del pargo hasta que un chasquido errante navega por la cabeza del apostador para una rotación desastrosa, o hasta que se follen un gol de campo clave. Pero es un papel importante en los equipos especiales, y generalmente solo hay uno de ellos en la lista.

Para los Steelers, Kuntz ha hecho en silencio que este trabajo no sea un problema Desde 2021Registro de 71 apariciones consecutivas para Pittsburgh (incluidas 3 salidas de playoffs).

El veterano constante también ha sido acreditado con 9 tacleadas en total, y generalmente ha sido muy confiable en lo que hace.

Por Steelers ahora escritor Chris Ward«Los Steelers originalmente firmaron a Christian Kuntz como agente libre el 15 de agosto de 2019. Revisó con los Steelers en marzo de 2024 con una extensión de tres años».

Mucho antes de eso, «[Kuntz] grabó cinco tacleadas y un saco en [his first] juego de pretemporada [with the Steelers] Contra Carolina «, según Ward,» pero estuvo entre los recortes de la lista del equipo al final del campamento «.

«Kuntz [then] Jugaron con los Renegados de Dallas del XFL en la primavera de 2020 «, continuaron.» Después de que el XFL se dobló, Kuntz se unió a los Steelers. Se renunciaron el 2 de agosto, pero los Steelers lo volvieron a firmar a su equipo de práctica el 24 de noviembre. Pasó el resto de la temporada dentro y fuera del equipo de práctica, ya que los Steelers intentaron mantener respaldos de sus tres especialistas dentro de los protocolos de prueba Covid-19 de la NFL «. Lo demás es historia.

Kuntz también ha pasado tiempo con el Broncos de Denver y Jaguars de Jacksonville En 2018 y 2019, pero no jugó en un juego.