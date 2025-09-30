El veterinario de Broncos ofrece fuertes comentarios sobre Sean Payton después de ganar

Broncos de Denver entrenador en jefe Sean Payton Me «ahogado» hablando de pasar a su mentor, Bill Parcelsen la lista de todos los tiempos, Según Mike Klis de 9News el 29 de septiembre. Payton podría tener una reacción similar a los comentarios de el corredor JK Dobbins.

Fue una de las estrellas de los Broncos contra el Bengals de Cincinnati En la Semana 4, con el primer juego por tierra de 100 yardas de la franquicia desde la temporada 2022 y el primero de la tenencia de Payton.

Dobbins ya tuvo un comienzo sólido, pero Payton todavía tomó medidas para desbloquear el juego de carrera.

JK Dobbins elogia a Sean Payton después de los Broncos Rout Bengals

«El entrenador Payton es el mejor. Lo amo, y siempre va a encontrar formas de ponernos en la posición correcta. No solo los corredores, sino todos en el equipo. Y así, lo aprecio por hacer eso». Dobbins dijo a los periodistas el 29 de septiembre. «Simplemente vamos a seguir mejorando. Vamos a resolverlo. Me va a descubrir. Él va a resolver el equipo aún más. Entonces, … va a mejorar».

Cuando se le preguntó específicamente sobre Crossing the Century Mark, lo que hizo por séptima vez en su carrera el lunes, Dobbins volvió a citar con ganas de funcionar bien para Payton.

También se burló de una actuación repetida después de su línea 16-101-0 en «Monday Night Football».

«Eso significa mucho para mí. He estado trabajando muy duro para conseguirlo, especialmente para el entrenador Payton. Sé que eso también significa mucho para él, y la línea O estaba bloqueando increíble. No puedo hacerlo sin esos muchachos. Entonces, es una gran sensación, y tal vez pueda ir a la espalda ahora».

Sean Payton se vuelve honesto sobre Run Game, Bo Nix

Payton ha recibido algunas críticas por su uso del personal de los Broncos. Notó el Broncos Hice algunos ajustes a Dobbins y RJ Harveyquien tuvo 98 yardas y 1 TD en 18 toques.

«Una cosa que hicimos diferente esta noche, hubo ciertas etiquetas que pusieron una, pero les dimos series, y creo que eso los ayudó a ambos», Payton dijo a los periodistas el 29 de septiembre. «Ciertamente es más fácil de llamar a las jugadas, y ambos se pusieron en buenos ritmos. Hubo yardas muy reñidas. Pensé que ambos tipos corrieron duro. Pensé que los bloqueamos bien. Los empujamos bien.

«Miramos la película, pero es bueno tener un corredor de 100 yardas. Fue bueno correr. No sé cuántos intentos tuvimos, pero eso generalmente sucede con una gran ventaja. Me encantaría tener tantos intentos apresurados, pero generalmente es un subproducto de estar adelante».

Payton dijo que, en este punto de la NFL Calendario, cada equipo todavía está tratando de formar su identidad, y que este juego fue un paso en la dirección correcta.

Pero ellos, incluido él, deben ser mejores con el Filadelfia Eagles de barril en la semana 5.

«Bo [Nix] un poco de rescatado «, dijo Payton, describiendo Pase de touchdown de Nix al receptor abierto Sutton de Courtland Justo antes del medio tiempo. «Fue una gran decisión de él, y un gran lanzamiento y captura de Sutton. Comienzas esos unidades que piensan en el gol de campo, sé inteligente, comenzamos la segunda mitad con la pelota. Y luego tú, a mitad de la corriente, te ajusta.

«Rápidamente, cruzamos el mediocampo, y ahora su mentalidad cambia. Y esa fue una gran jugada al final de la mitad. Una gran jugada».

Sean Payton reflexiona con cariño en Bill Parcells después de avanzar en la lista de ganancias de todos los tiempos

La obra ayudó a asegurar la Victoria No. 20 para Payton como Broncos Entrenador en jefe. Marcó la 172a victoria sobre la carrera del campeón del Super Bowl 2009. Ata al miembro del Salón de la Fama, Parcells, para el puesto 16 en el lista de todos los tiempos.

«Es una influencia bastante grande en lo que he podido lograr. Entonces, estoy seguro de que hablaremos en algún momento esta semana. Hablamos con bastante frecuencia. Está prestando la mayor parte de su atención a los caballos», dijo Payton a los periodistas después del juego. «Hubo un punto temprano en mi carrera en el que sentí que iba a ser entrenador en jefe, pero entrenar con él durante tres años me permitió tener éxito como entrenador en jefe».

«Es un honor», dijo Payton después de la victoria de los Broncos.