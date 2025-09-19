El veterano showrunner Tom Fontana eligió presidente de WGA East

Tom FontanaEl respetado showrunner conocido por «OZ» de HBO y «Homicide: Life on the Street» de NBC, ha sido elegido presidente del Writers Guild of America East.

El WGA East Los resultados electorales fueron revelados el jueves por la noche. Fontana derrotó al novelista y guionista Charles Kipps por el puesto elegido en el sindicato que representa más de 7,500 escribas de cine y televisión que viven al este del río Mississippi.

Sasha Stewart fue elegida secretaria-tesorera. Michael Rauch fue elegido vicepresidente del sector de cine/televisión/transmisión. Nicole Conlan, Chris Gethard, Liz Hynes, Sarah Montana, Sharyn Rothstein y Erica Saleh fueron elegidos para servir en el consejo que representa a los miembros de cine/televisión/transmisión.

Sie Morley, Nitish Pahwa y Samantha Smylie fueron elegidos para servir en el consejo que representa a los miembros de los medios en línea.

Fontana sucederá a Lisa Takeuchi Cullen al frente de WGA East. Ella cumplió dos mandatos como presidenta y dirigió el gremio a través de su tumultuosa huelga de cinco meses en 2023. El año pasado, la WGA East también vio una transición en su alta gerencia cuando Sam Wheeler se unió como director ejecutivo.

Según la WGA East, la participación en la elección de la Junta y los Oficiales fue más fuerte entre la roca madre del Gremio de miembros que trabajan en cine/televisión/transmisión, ya que alrededor del 14% (4,363) de esos miembros elegibles emiten votos. En noticias de transmisión/cable/transmisión, los votos fueron emitidos por el 7% de los votantes elegibles (1,251). Para aquellos en el sector de medios en línea del gremio, la participación fue del 5% (1,966).