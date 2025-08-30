El veterano francés se despide en el hoyo final en el European Masters

En el pintoresco club de golf Crans-sur-sierre en Suiza, Mike Lorenzo-Vera salió del curso por última vez el viernes, Concluyendo una carrera profesional Eso abarcó dos décadas y comienza casi 300 DP World Tour. El francés había anunciado a principios de este año que el Omega Masters europeos sería su último evento. Proporcionó un escenario lleno de historia y emoción personal.

Aunque se perdió el corte después de las rondas de 72 y 73, el resultado importaba poco. La semana siempre iba a ser más sobre el legado, la memoria y una oportunidad para que Lorenzo-Vera tomara un arco final en el escenario internacional. Con amigos, familiares y fanáticos que bordean las calles, la despedida fue tan conmovedora como podría haber esperado.

«Me siento genial», dijo Lorenzo-Vera. «He traído a la familia aquí: mis hijos y mi madre están aquí, algunos amigos también están aquí. Un gran apoyo».

Una carrera definida por pasión, no trofeos

Lorenzo-Vera nunca capturó un título de DP World Tour, pero su carrera fue Rico en lo más destacado. Primero saltó a la fama al ganar la gran final de la gira de desafíos de 2007, superando el ranking de la temporada para ganar su tarjeta para 2008. A partir de ahí, se convirtió en un accesorio en la gira principalAdmirado por su estilo, humor sincero y capacidad para competir con lo mejor.

El vino Agonizadoramente cerca gloria en varias ocasiones; Terminando subcampeón tres veces y registrando un mejor empate de su carrera para el 16º en el Campeonato PGA 2019. Esa misma temporada, apareció prominentemente en el DP World Tour Championship en Dubai, yendo cara a cara con jugadores como Jon Rahm y Tommy Fleetwood. Esos momentos, junto con su apertura y carisma, ayudaron a forjar una reputación que trascendió los resultados.

Crans-Montana siempre iba a ser un Destino final de ajuste. En 2015, la tragedia golpeó cuando el padre de Lorenzo-Vera falleció en este mismo evento. Regresar una década después para su última aparición profesional con un enorme peso emocional, pero también ofreció una oportunidad de cierre. Esta vez, en lugar de dolor, el curso proporcionó un escenario para la celebración, la reflexión y la gratitud.

Rodeado de amigos y familiares, Lorenzo-Vera describió la semana como «muy especial». El simbolismo de jugar aquí una última vez aseguró que, incluso en perderse el corte, su despedida resonó Con la comunidad de golf y los fanáticos que han seguido su viaje.

Salud mental y conversaciones honestas

En los últimos años, Lorenzo-Vera titulares hechos No solo para su golf, sino por su apertura sobre las luchas de salud mental. En un momento, se alejó del juego, explicando que no fue una lesión que lo detuvo sino su mente. Al hablar honestamente sobre la presión y el peaje del golf profesional, dio visibilidad a los problemas que a menudo no hablaban en el deporte.

Su franqueza le ganó admiración a través de la gira. Para muchos, su legado no se encuentra en un gabinete de trofeos, sino en su coraje para hablar, normalizar la vulnerabilidad y recordar a los demás que dar un paso atrás es a veces el paso más valiente. Esa disposición para compartir su historia ya ha inspirado a la próxima generación de golfistas.

La imagen definitoria de su despedida llegó en el hoyo 9 del par 5 el viernes por la noche. Sabiendo que se había perdido el corte, Lorenzo-Vera era unido por sus hijos Para el paseo emocional por la calle. Lo que debería haber sido solo otro agujero de cierre se convirtió en un momento simbólico: un abrazo de la familia, el cierre y el final de una época.

Fattando de lágrimas, admitió después: «Me sentía bien hasta caminar por la última calle. Fue increíble tener a toda mi familia aquí … Jugué mal, pero no importaba. Fue perfecto decir adiós de esta manera». Los fanáticos que lo animaron por esa calle entendieron; No se trataba de la tarjeta de puntuación, sino de celebrar una carrera.