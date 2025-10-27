El veterano ejecutivo de ventas de películas Thorsten Ritter dejará Beta Cinema

Ejecutivo de ventas de cine veterano Thorsten Ritter es irse Cine Beta después de más de 13 años como vicepresidente ejecutivo de adquisiciones, ventas y marketing en la empresa con sede en Munich. Ritter se marcha para «asumir nuevos desafíos profesionales», según un comunicado de Beta.

Ritter tiene más de 30 años de experiencia en la industria cinematográfica internacional. Comenzó su carrera como cofundador y codirector del Aeropuerto Internacional de Oldenburg. Festival de Cine antes de unirse a Bavaria Film Intl., donde, como jefe de marketing y luego director general, supervisó campañas para películas tan aclamadas como “Nowhere in Africa”, “Good Bye, Lenin!”, “Head-On”, “Sophie Scholl – The Final Days” y “Let the Right One In”.

Desde que se incorporó en 2012, Ritter ha desempeñado «un papel clave en la configuración de la estrategia internacional de Beta Cinema y ha contribuido al éxito mundial de numerosas producciones», dijo Beta, incluidas «Child’s Pose», «Jack», «Sand Storm», «The Happy Prince», «Never Look Away», «Styx», «Calibre», «Woman at War», «System Crasher», «Nowhere Special», «I’m Your Man», «One Last Evening». “Con amor, Hilde”, “William Tell” y, más recientemente, “Amrum”.

«Ha sido un gran privilegio acompañar a tantas películas destacadas en su viaje al mundo, junto con un equipo excepcionalmente dedicado y cooperativo. Mi más sincero agradecimiento a [Beta Cinema CEO] Dirk Schürhoff, quien me dio la oportunidad de llevar mi pasión por la colaboración basada en contenidos con productores y cineastas a Beta Cinema y, en el camino, descubrir un placer inesperado en las ventas. Ahora parece el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo”, dijo Ritter.

Schürhoff añadió: «Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a Thorsten Ritter por su cooperación excepcionalmente buena y duradera, su gran compromiso, lealtad y contribuciones sustanciales. Ha sido un gran momento trabajar con él y le deseo todo lo mejor para su futuro personal y profesional».

«Con su amplia experiencia en adquisiciones, ventas, marketing, festivales y financiación, Ritter sigue estrechamente conectado con la industria cinematográfica europea y espera nuevos proyectos y colaboraciones», dijo Beta.