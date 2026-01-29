El veterano ejecutivo de relaciones públicas tenía 79 años

Experto en relaciones públicas desde hace mucho tiempo Nancy Seltzerque trabajó con clientes famosos, incluidos Garth BrooksEl fallecido Sean Connery y muchos más murieron el miércoles en Los Ángeles. Ella tenía 79 años.

«Las relaciones públicas son el trabajo más difícil en el mundo del espectáculo», dijo Brooks en un comunicado. “Ella siempre manejó cada situación con la máxima clase”.

A lo largo de los años, representó a actores como Richard Burton y Robert Downey Jr. y músicos como Whitney Houston. Durante muchos años, tuvo una presencia constante como publicista principal en la alfombra roja de los Premios de la Academia.

La firma de publicidad boutique Nancy Seltzer & Associates tenía oficinas en ambas costas y representaba a clientes de todo el mundo del cine, la música, el teatro y la literatura.

Seltzer comenzó su carrera en su Nueva York natal antes de mudarse a Los Ángeles. Luego representó a nombres importantes de la actuación, incluidos Bette Davis, Julia Roberts, Nicole Kidman, Johnny Depp, Hugh Jackman, Ian McKellen, Annette Bening, Kathy Bates y Tom Wilkinson, así como Plácido Domingo en el mundo de la música y la autora de bestsellers Danielle Steel.

Ayudó a promover películas icónicas como «Piratas del Caribe», «Breaking Away», «All That Jazz», «Splash», «RoboCop», «Spinal Tap», «Aliens», «The Unbearable Lightness of Being», «When Harry Met Sally…» y «A Few Good Men», y representó películas como «Amadeus», «Misery», «Silence of the Lambs», «Philadelphia», «The Shawshank Redemption» y «Dead Man». Caminando” desde la producción hasta sus campañas de los Premios de la Academia.

«La señora Seltzer era particularmente conocida por su extraordinaria confianza. Creó amistades duraderas con personas de todo el mundo con quienes también era maravillosa, amable, atenta y ferozmente leal», dijo su firma en un comunicado.

Se podrán hacer donaciones a la Fundación de investigación del cáncer de la torre.