El ‘veterano’ de SNL Ken Aymong regresa al espectáculo después de su jubilación en 2021

Ken Ayonguno de los pocos lugartenientes clave del productor ejecutivo Lorne Michaels en NBC«Saturday Night Live» hizo un cameo sorpresa en el último episodio del programa, en los créditos.

Aymong, quien se retiró de “SNL” en 2021 Después de unirse al venerable programa a mediados de la década de 1980, regresó al programa como productor supervisor para la actual temporada número 51 del programa, según una persona familiarizada con el asunto. Su nombre apareció durante los créditos del programa la madrugada del domingo cuando cerraba su segundo episodio. No se pudieron conocer de inmediato los detalles sobre lo que lo impulsó a regresar al redil, pero Aymong había regresado para ayudar con algunos de los eventos históricos en «SNL“La temporada número 50, que incluyó un concierto multitudinario en el Radio City Music Hall.

Aymong es conocido desde hace mucho tiempo no por contratar presentadores invitados o escribir sketches célebres, sino por algo quizás más importante: mantener el negocio de la institución televisiva. «Siempre miro la perspectiva financiera del programa», dijo Aymong en «Live From New York», una historia oral del programa escrita por Tom Shales y James Andrew Miller. «Quiero que continúe para siempre».

NBC se negó a que los productores estuvieran disponibles para hacer comentarios. LateNighter informó anteriormente sobre el regreso de Aymong a “SNL”.

El regreso de Aymong se produce cuando “SNL” ha estado asignando nuevas funciones a algunos de los principales adjuntos de Michaels. Erin Doyle, productora desde hace mucho tiempofue elevado al inicio de la temporada al escalón más alto del personal directivo. Erik Kenward, otro miembro de ese círculo, asumió las funciones de escritor principal esta temporada con un grupo de otros veteranos de “SNL”. Michaels, que cumplió 80 años en noviembre del año pasado, no ha dado señales de querer alejarse del programa en el que ha dirigido e influenciado durante casi medio siglo, pero ha dado algunos indicios de que otros asumirán tareas cotidianas que él mismo alguna vez podría haber realizado.

Michaels ha desarrollado un círculo de asistentes clave a lo largo de los años. Además de Aymong, Doyle y Kenward, también incluyen a Steve Higgins, otro importante productor que también trabaja en «Tonight Show» de NBC y Mike Shoemaker, un ex productor de «SNL» que actualmente dirige «Late Night with Seth Meyers» detrás de escena. Otros en el pasado incluyeron a Lindsay Shookus y Marci Klein, quienes ya no están en el programa. Los deberes de Aymong no son los más ostentosos, pero son bastante cruciales ya que “SNL” administra su presupuesto de producción para efectos especiales, diseño de escenarios y muchos otros elementos que ayudan al programa a resistir un intenso escrutinio lineal, de transmisión y de redes sociales semana tras semana.