El veterano de los Filis responde a estar en el bloque comercial

Ha habido mucha especulación y rumores comerciales hasta ahora en esta temporada baja en torno a Filis el jardinero veterano Nick Castellanos y Phillies Beat Writer Todd Zolecki De hecho, afirmó que las fuentes le dijeron Castellanos será canjeado o liberado esta temporada baja.

Castellanos, de 33 años, de hecho respondió a tales especulaciones comerciales apareciendo en Grandes Ligas MLB Hot Stove de Network del viernes 5 de diciembre en el que respondió una pregunta respecto a su perspectiva para el 2026, en la que afirmó; «Todo lo que sé es que esta temporada baja, sé que quería vivir lo más simple posible, concentrarme en entrenar y estar en un gran lugar para estar físicamente listo para 162 juegos el próximo año. ¿Sabes?»

Castellanos continuó reconociendo el ruido que rodeaba su prevista salida, en lo que luego agrega: «Hay muchas cosas en este momento que están fuera de mi control en cuanto a las negociaciones comerciales y todo eso. Así que estoy tratando de concentrarme en asegurarme de que hoy haga lo que tengo que hacer. Pase lo que pase, sucederá».

Castellanos está abierto al cambio de posición

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar en primera base en el futuro, ya sea con los Filis o con un equipo diferente, Castellanos afirmó: «Ir a la primera base es algo que puedo hacer y lo disfrutaría si un equipo o alguien necesita que lo haga».

Si bien la apertura de Castellano a cambiar de posición podría ayudar a los Filis a encontrar un socio comercial, lo que no será fácil es negociar. castellanos cuando se le deben 20 millones de dólares en 2026. Sin embargo, el precio de 20 millones de dólares es sólo para el próximo año, como El contrato de Castellanos por cinco años y 100 millones de dólares firmó con los Filis en marzo de 2022 y expirará al final de la temporada 2026.

Fue una temporada 2025 mixta para Castellanos en Filadelfia, en la que sus números generales no fueron horribles con un .250/.294/.400/.694 línea de corte, pero tampoco eran buenos. Su ataque y defensa disminuyeron, registrando un WAR de -0,8 (victorias por encima del reemplazo) y su OPS cayó por debajo. .700 por primera vez desde 2022. Estuvo por debajo del promedio como defensor y bateador en 2025.

Relación tensa entre Castellanos y Filis

Castellanos también fue enviado a la banca el 17 de junio después de que supuestamente «hizo un comentario inapropiado» al manager Rob Thomson. Desde este incidente, parece que la relación de los Filis con Castellanos sólo ha seguido agriándose. Zolecki informó cómo el presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, había dicho a los medios durante las reuniones de gerentes generales en Las Vegas que, “Un cambio de escenario podría ser beneficioso para Castellanos”. Según se informa, los Filis también intentaron canjear a Castellanos “en el pasado”. dos temporadas bajas”según el escritor de Phillies Beat Todd Zolecki de MLB.com.

Sabemos que los Filis están tratando de canjear a Nick Castellanos, y el propio Castellanos aparentemente ha aceptado la posibilidad de ser canjeado. Aún así, la pregunta más importante es: ¿qué equipo estaría en el mercado por Castellanos? Tiene 33 años, le queda un año de contrato, pero no es un costo barato ($20 millones), lo que plantea la pregunta de, de manera realista, ¿cuánto de ese contrato tendrán que terminar pagando los Filis si pueden canjearlo? Y si no, ¿continúan con la liberación?

También vale la pena señalar que si Castellanos es liberado, un equipo podría ficharlo para el Mínimo de la liga ($780,000 en 2026)según Spotrac. Si los Filis lo liberan, ellos, por otro lado, todavía tendrán que pagar los $20 millones restantes que le deben en 2026.