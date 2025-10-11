El veterano de los Cowboys recibe noticias devastadoras sobre lesiones antes de la semana 6

Es desafortunado para él, pero en cierto modo, vaqueros firma de agente libre Miles Sanders simboliza el problema que han tenido los corredores para conseguir grandes salarios en la NFL. Con demasiada frecuencia, los corredores que protagonizan sus primeras cuatro temporadas se desvanecen rápidamente después de eso, y pocos siguen siendo útiles cuando cumplen 28 años.

Eso significa que juegas tus primeros cuatro años bajo tu contrato de novato, luego luchas por conseguir un segundo contrato y probablemente te retiras antes de que llegue un tercer contrato.

Sanders, un Pro Bowler en 2022 cuando corrió para 1,269 yardas y 11 touchdowns con los Eagles, firmó un contrato mínimo de un año con Dallas antes de la temporada, acumuló 117 yardas en cuatro juegos en 2025, pero estaba lidiando con lesiones de rodilla y tobillo, y no jugó en la Semana 5 contra los Jets.

El viernes, el vicepresidente del equipo, Stephen Jones, dijo a la radio de Dallas que Sanders sería colocado en la reserva de lesionados de fin de temporada. Necesitará una cirugía de rodilla.

Vaqueros ansiosos por ver al novato

La pérdida de Sanders pondrá a prueba la profundidad de lo que ha sido un grupo de corredores sorprendentemente efectivo durante las primeras semanas de la temporada. Dallas ha ganado 672 yardas por tierra, octavo en la NFL, y anotó siete touchdowns terrestres, cuarto. Su carrera promedio es de 5.4 yardas, lo que también ocupa el puesto número 4.

El RB1 es Javonte Williamsquien ha ido para 447 yardas, tercero en la NFL. La pérdida de Sanders significa que la selección de novato de quinta ronda jaydon azul Veremos más oportunidades.

«Estamos muy entusiasmados con lo que Jaydon Blue puede hacer por esta ofensiva», dijo Jones a la estación de Dallas.

Los vaqueros quieren que Jaydon Blue se centre

Blue ha sido un prospecto tentador para los Cowboys durante toda la temporada, con tremenda velocidad y versatilidad fuera del backfield. Nunca fue la estrella en la universidad de Texas, pero dejó su huella. corriendo por 730 yardas en 133 acarreos y sumando 368 yardas recibiendo en 42 recepciones.

Pero captó la atención con un 4.38 carrera de 40 yardas en el combinado, y Dallas sintió que era un robo en el quinto asalto.

Sin embargo, una vez que estuvo en The Star, los Cowboys no estaban contentos con sus hábitos de práctica, por lo que Blue estuvo inactivo en las primeras cuatro semanas para comenzar el año. Recibió algunos sermones severos del entrenador Brian Schottenheimer.

«Asegurarme de terminar de la manera correcta en las prácticas. Practicar duro». azul dijo que Schottenheimer le aconsejó. «Permanecer en el libro de jugadas y simplemente asegurarme de que estoy haciendo bien los pequeños detalles para poder desempeñarme al más alto nivel. Habló conmigo hace unas dos semanas y me hizo saber que necesitaba ser más consistente porque el nivel de talento estaba ahí.

«Me dijo que fuera más consistente. Simplemente sabía que para poder entrar al campo, iba a tener que cambiar algunas de las cosas que hacía y simplemente practicar un poco más». azul jugado

Blue participó en 11 jugadas ofensivas y tres en equipos especiales el domingo.

Miles Sanders se someterá a una cirugía

En cuanto a Sanders, parece que la cirugía de rodilla está en su futuro y, nuevamente, eso ciertamente pondrá en duda el resto de su carrera. Sanders fue una selección de segunda ronda procedente de Penn State en 2019 y cumplió 28 años en mayo.

ESPN Todd Archer informó: “Según múltiples fuentes, RB Millas Lijadoras necesita un injerto de tejido condral en su rodilla izquierda en el que se trasplantaron trozos de hueso y cartílago en la zona afectada para mejorar la articulación. CB Trevon Diggs se sometió a una cirugía similar en enero”.