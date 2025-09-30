El veterano de BJP Vijay Kumar Malhotra pasa a 94







Veterano BJP El líder Vijay Kumar Malhotra falleció a las 94 del martes por la mañana, dijo el partido. Estaba recibiendo tratamiento en AIIMS durante los últimos días. «Con una profunda tristeza, tenemos que informar que el líder principal del partido Bharatiya Janata y el primer presidente de Delhi BJP, el profesor Vijay Kumar Malhotra, falleció esta mañana», dijo el jefe de la unidad de Delhi, Virendra Sachdeva, en un comunicado.

Su vida fue un ejemplo de simplicidad y dedicación al servicio público. Desde los días de Jan Sangh, trabajó incansablemente para expandir la ideología del Sangh en Delhi, dijo Sachdeva. «Su vida siempre ha sido, y seguirá siendo, una fuente de inspiración para todos los trabajadores de BJP», agregó.

Por cierto, el fallecimiento de Malhotra se produjo un día después de que Delhi BJP recibió un cargo permanente en DDU Marg que fue inaugurado por el primer ministro Narendra Modi los lunes. Malhotra ha sido cinco veces diputado y dos veces MLA de Delhi y fue una cara prominente del partido en la capital. Su cuerpo será llevado a su residencia oficial 21 Gurdwara Rakabganj Road alrededor de las 8.45 am para que los dolientes pagan los últimos respetos, dijo el partido.

