El veterano de Bills envía un mensaje a Tyreek Hill después de una lesión aterradora

Bills de búfalo El liniero Dion Dawkins compartió algo de amor por un jugador rival que sufrió una lesión aterradora el lunes por la noche.

El receptor abierto de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, parecía sufrir una pierna fracturada después de ser abordado en el tercer cuarto del juego contra los Jets de Nueva York. Fue llevado fuera del campo y llevado a un hospital para su evaluación, enfrentando la perspectiva de una lesión que termina la temporada.

Muchos jugadores se comunicaron con Hill para ofrecer su apoyo, incluidos Dawkins, quien publicó un mensaje en las redes sociales.

Dion Dawkins enviando oraciones a rival

Dawkins tomó a x Poco después de la lesión de Hill, dejando que la estrella de los Dolphins supiera que estaba en su mente.

«Oraciones para el guepardo #Tyreekhill ”, escribió Dawkins, agregando una serie de manos de oraciones emoji.

Dawkins no siempre ha sido tan generoso con los rivales de Buffalo, a menudo metiéndose en restos con linieros defensivos opuestos. Parece tener una animosidad particular para los Jets, aunque se apresuró a enviar un mensaje a Hill después de la lesión.