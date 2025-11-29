El vestuario del Liverpool se calienta, los jugadores veteranos sienten que hay un traidor

VIVA – Vestuario Liverpool se encuentra en la situación más crítica de los últimos 72 años. Se dice que los jugadores veteranos están sorprendidos y frustrados al ver el declive del equipo, y algunos de ellos piensan que Arne Slot se quedará solo para capear esta tormenta.

Lea también: Arne Slot al límite, se dice que el Liverpool apunta a Luis Enrique como reemplazo



El Liverpool acaba de ser humillado 1-4 por PSV Eindhoven en Anfield en la Liga de Campeones. La derrota fue sólo una de tres derrotas consecutivas en primera divisiónincluyendo ser golpeado Bosque de Nottingham en su propia jaula.

En general, Slot lidera ahora un equipo que ha sufrido nueve derrotas en 12 partidos, un récord que deprime aún más su posición.

Lea también: El Liverpool está lento, el puesto tangencial del Manchester City, Arne, también se ha desgastado: solo ganó 1 de 13 partidos



La situación se puso más tensa tras la derrota ante el Forest. Se escucharon fuertes voces en el vestuario y el capitán Virgilio van Dijk y otros jugadores veteranos empezaron a sentirse «preocupados» por el estado del equipo.

Según el informe de Mail Online, existe la opinión de que Slot en realidad se está viendo decepcionado por el rendimiento de sus propios jugadores.

Lea también: ¡No solo miras la Premier League, ahora puedes ser el entrenador y ganar 88 millones de IDR!



Lo que confunde aún más a los jugadores es que la caída del Liverpool se produjo apenas unos meses después de que dominaran la Premier League y emergieran como campeones. Ahora, los Rojos están caídos al final de la clasificación, 11 puntos detrás del Arsenal en la cima.

Algunos jugadores ya no pueden ni siquiera reprimir sus sentimientos en público. El centrocampista Curtis Jones hizo un comentario sorprendente tras ser masacrado por el PSV.

«Esto es inaceptable. No tengo palabras. Ya superé la etapa de estar enojado y triste… Nunca había visto al Liverpool tan mal», dijo Jones.

Jones enfatizó que los jugadores aún pelearían, pero no ocultó la dura realidad que estaban viviendo.

«Todavía llevamos ese símbolo en el pecho. Pero ahora estamos en una mala situación y tenemos que cambiar».

En medio de las duras críticas que le dirigieron, Arne Slot optó por reducir la tensión. En una conferencia de prensa, reconoció que el nivel de juego del Liverpool había bajado, pero se negó a culpar a los jugadores.

“No, absolutamente no”, dijo Slot cuando se le preguntó si se sentía traicionado por su equipo.

«Nuestros estándares han bajado, eso está claro. Sabemos que podemos hacerlo mucho mejor».