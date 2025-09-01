El verso Jared de Rams recibe un gran respaldo de ‘Rival Ejecutivo’ para 2025

El Los Rams de Los Ángeles no tienen escasez de confianza en su joven núcleo defensivo, pero es difícil discutirlos sin mencionar el verso de Jared.

De acuerdo a Una predicción audaz Desde un «ejecutivo rival», el verso defensivo no solo construirá su campaña de novato estelar, sino que podría ser el mejor jugador defensivo de la NFL esta temporada.

«Aquí hay una predicción divertida y audaz», dijo Jeff Howe de The Athletic. «Un ejecutivo rival predijo que el ala defensiva de los Rams, Jared Versse, sería el mejor jugador defensivo de la liga esta temporada. La selección de primera ronda de 2024 y el Novato Defensivo del Año fueron más perjudiciales de lo que sugerirían sus 4.5 capturas, y la defensa de los jóvenes y mejorar la defensa de los Rams podría tener otra estrella en sus manos».

El verso, la selección de primera ronda de 2024, tuvo un impacto inmediato en Los Ángeles. Sus 4.5 capturas solo cuentan parte de la historia. Fue constantemente disruptivo, colapsando bolsillos, dibujando bloqueadores adicionales y estableciendo el tono para una defensa de los Rams que superó en 2024. El techo es alto y su segundo año podría ser cuando todo hace clic.

VERSO JARADO Listo para tomar la NFL por asalto en el año 2

El verso ya ha llamado la atención este verano durante el ensayo general de los Rams. La palabra alrededor del campamento es que se ve más rápido, más fuerte y más malo que como novato. Los entrenadores han elogiado su motor, y los compañeros de equipo han notado que ha sido imposible de bloquear en simulacros uno a uno.

Un periodista lo resumió mejor: «Verso de Jared … santo. Él está fuera de sangre». Esa mentalidad es exactamente lo que tiene ejecutivos alrededor de la liga que están zumbando sobre su potencial de ruptura. Si juega con ese tipo de fuego cada semana, podría dar el salto de un novato prometedor a una estrella imparable.

Ofensa de los Rams todavía encontrando su ritmo

Mientras que el frente defensivo se veía agudo, la ofensiva de los Rams tenía algunos problemas para planchar en el ensayo del vestido. Los errores y los problemas de sincronización previos al snap ralentizaron el ritmo de lo que debería ser un ataque equilibrado. Sean McVay dejó en claro que estos son problemas reparables, y descansar para los titulares antes de la semana 1 debería ayudar.

La buena noticia: Matthew Stafford y Puka Nacua siguen siendo saludables en la temporada. Con ese trío liderando la carga, la ofensiva de los Rams tiene todas las herramientas para recuperarse una vez que los juegos comienzan a contar.

Más allá del verso, los Rams vieron otros dos puntos brillantes en el final de pretemporada. El ala cerrada del novato Terrance Ferguson y el receptor abierto Xavier Smith mostraron manos confiables, transportando agarrados disputados y moviendo las cadenas cuando se les pidió.

La ofensiva de los Rams se ha inclinado fuertemente en sus estrellas en los últimos años, pero las contribuciones de profundidad como estas podrían ser vitales en el transcurso de una rutina de 17 juegos. Si Ferguson y Smith continúan desarrollándose, Los Ángeles podría tener más armas a su disposición de lo que muchos esperaban.

Los Rams pueden estar entrando en la temporada con muchos escépticos, pero si Jared Versis ofrece la exageración, todo cambia. Un novato defensivo del año salta al territorio del jugador defensivo del año lo pondría entre la verdadera élite de la NFL.

Combina ese tipo de dominio defensivo con una ofensiva recargada, y los Rams podrían volver a estar en el meollo de la contención de NFC.