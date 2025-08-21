El veredicto está listo para emitirse en noviembre de 2025, colaboración del director indonesio y coreano

Yakarta, Viva – MD Pictures anunció oficialmente el lanzamiento película Justicia: El veredicto que está programado para emitirse en los cines de Indonesia a partir del 20 de noviembre de 2025. La película nació de la colaboración de tres casas de producción, a saber, MD Pictures, Innikor Pictures y JNC Media.

Llevar el género de thriller legal, Justice: el veredicto protagonizado por los principales actores y actrices de Indonesia como Reza rahadiano, Río DewantoNiken Anjani, Dian Nitami, Elang El Gibran y Karina Salim. La historia de esta película se mezcla para describir la tensión detrás del juicio llena de intriga y conflicto moral. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Lo que hace justicia: el veredicto es cada vez más interesante es la participación de dos directores de diferentes orígenes. Yusron Fuadi, cineastas indonesios que son conocidos a través de obras dramáticas y pesadas, colaboraron con Lee Chang Hee, un director surcoreano cuyo nombre se disparó a través de la serie A Killer Paradox.

No solo eso, el productor famoso coreano, Song Hyun Ju, se unió a este proyecto. Anteriormente produjo con éxito el drama coreano Kill It (2019) que recibió muchos elogios.

«Gracias. Hoy estoy muy feliz de poder presentar el teaser y el póster de esta película. El honor para mí puede estar presente con gente extraordinaria aquí», dijo Song Hyun Ju en el primer lanzamiento de The Teaser Film Justice: The Veredicto en MD Place, Setiabudi, South Jakarta, el miércoles de 2025.

Song explicó que el proyecto cinematográfico comenzó con su deseo de plantear problemas sociales relevantes en varios países. El manuscrito inicial se desarrolló más tarde con Yusron Fuadi para ser más contextual con las condiciones sociales indonesias, antes de que Lee Chang Hee se uniera como director complementario.

Reza Rahadian, el actor principal en esta película, reveló las razones detrás de su decisión de participar en la justicia: el veredicto. Consideró que esta película ofrecía una historia que no solo era tensa, sino que también tocaba los problemas reales que enfrentaba la comunidad hoy.

«Estoy interesado porque la historia ofrecida es muy contextual y cercana a la realidad de nuestra sociedad. Además, esta película es trabajada por dos directores con una perspectiva diferente, lo que la hace aún más interesante», dijo Reza.

Basado en el teaser que se ha lanzado al público, Justice: The Veredicto promete historias llenas de tensión. La película presenta una atmósfera dramática en la sala del tribunal que cambia tensa debido a las amenazas de bombas. Una escena muestra a un sospechoso que siente que la justicia no ha sido confirmada, decidida a poner un arma en el medio del juicio.

Con un fuerte problema social, una sólida actuación de estrellas famosas, así como un toque cinematográfico de dos directores talentosos en todos los países, Justice: se cree que el veredicto es capaz de robar la atención del público indonesio.

Esta película no solo promete tensión típica de thriller, sino que también ofrece preguntas morales sobre la justicia humana, la ley y los derechos humanos.