El verano que me volví bastante final explicó: Belly elige a Conrad

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para «El verano me volví bonito«Final de la serie,» At Last «, lanzado el 17 de septiembre en el video principal de Amazon.

El verano ha terminado y Belly ha hecho su elección: es Conrad. Solo ha sido Conrad.

«The Summer I Gurnty Basting» lanzó su final de la serie de 80 minutos el miércoles, revelando cómo el triángulo amoroso del vientre Conklin (Lola Tung) con los hermanos Conrad Fisher (Christopher Briney) y Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno), además del concepto de verano, llegó a su fin.

Después de un año viviendo en París, muy lejos de su familia, amigos y primos, Belly recibe una visita sorpresa de Conrad el día anterior a su 22 cumpleaños. Ella se sorprende al verlo allí y aprensivo al principio, pero acepta recorrerlo por la ciudad antes de que se vaya a una conferencia médica en Bruselas. Pasan varias horas viendo las vistas, pero Belly se impide participar de una manera significativa.

Luego pide ver a «ella» París, y ella lo lleva a una azotea que es especial para ella y finalmente comienzan a abrirse sobre sus experiencias durante el año pasado desde que su boda con Jeremías fue cancelada después de que Conrad confesó su amor. Ella lo invita a una pequeña cena de cumpleaños que sus amigos la están lanzando esa noche. Una vez allí, lentamente comienzan a volver a conectarse aún más hasta que salen de la fiesta juntos al final de la noche y caminan solo por las calles de París.

Recordan los viejos tiempos en su relación, bueno y malo, mientras bailan espontáneamente lentamente por el río Sena hasta los Flamingoes «Solo tengo ojos para ti» hasta que Belly decide besar a Conrad. Luego, el «vestido» de Taylor Swift comienza a jugar, ya que Belly invita a Conrad a su apartamento y los dos tienen relaciones sexuales por primera vez desde que estaban saliendo en la escuela secundaria.

Cuando están acostados en la cama juntos después, Conrad menciona a Belly ahora lo tiene «para siempre», lo que la asusta. Ella le dice que no debería perderse nada del primer día de las conferencias, lo que sugiere que tome el tren de las 5 a.m. Conrad puede decir que algo está mal, y tienen una conversación muy honesta sobre sus sentimientos. Cuando Belly expresa sus temores de que ella y Conrad no se amen a sí mismos, pero porque es lo que su madre, Susannah, hubiera querido, Conrad le dice que es falso. Ella todavía no puede abrazar eso, y él se dirige al tren.

Belly recoge su menta junior de peluche y ve el collar infinito que Conrad le dio, y se da cuenta de que mucho ha cambiado sobre ella, pero su amor por Conrad nunca lo ha hecho. Luego corre para tratar de encontrarlo en el camino a la estación de tren, tomando un taxi para llevarla a la última vía allí y luego abordar el tren a Bruselas que todavía lo buscan. Cuando ella lo encuentra, se besan y finalmente ambos se dicen «Te amo» el uno al otro.

En otra parte: Steven y Taylor están enamorados y se mudan a San Francisco; Denise y Jeremías se reúnen; Adam, Laurel y John terminan solteros y felices por sus hijos.

El episodio termina con Belly y Conrad en Cousins ​​Beach después de que pasó un tiempo, antes de cortar algunas fotos de ellos pasando la Navidad en París después de volver a estar juntos.

Aunque el programa termina sin una boda para Belly y Conrad, que fue la escena final de la serie de libros, un mensaje para los fanáticos al final del episodio se burla de ellos siempre podría ser más. En la nota escrita, la creadora de «The Summer I Gurnty», Jenny Han, agradeció a todos por su amor y apoyo para el espectáculo y se burló de que todos podrían volver a encontrarse en primos algún día.